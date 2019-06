Pelé é o brasileiro mais famoso no mundo

Um estudo feito pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), dos EUA, apontou que Pelé, Paulo Coelho e Garrincha são as três personalidades brasileiras mais conhecidas no mundo. Os jogadores de futebol do Brasil são os mais lembrados em âmbito geral (56%), quando comparados com outras áreas de conhecimento. Além de Pelé e Garrincha, Zico aparece na lista dos brasileiros 10 mais.

Os políticos vêm em segundo lugar (16,67%), tendo o ex-presidente Lula como o primeiro da lista. Em seguida estão músicos, atores, escritores, modelos e cantores. As duas categorias com menos visibilidade pelo mundo são os inventores e biólogos brasileiros.

O estudo Pantheon – Mapping Historical Cultural Production analisou diversos países pelo mundo levando em consideração a cultura local. O período analisado pelo MIT é de 4000 a.C. até 2010.