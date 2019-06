NASA revela que Júpiter poderá ser visto a olho nu neste mês

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou que Júpiter, o maior planeta do sistema solar, poderá ser visto até a olho nu neste mês.

Sem equipamentos, Júpiter será uma “ jóia brilhante”. Mas com binóculos ou um pequeno telescópio, você poderá ver ainda mais detalhes.

Planeta gasoso: “O maior planeta do Sistema Solar será uma jóia brilhante a olho nu”, diz texto no site oficial da NASA.

A agência também compartilhou nesta semana no Twitter alguns detalhes sobre o fenômeno. Confira o material:

What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019