Mulher leva multa 'por dirigir com excesso de beleza' no Uruguai

Uma mulher foi multada "por dirigir com excesso de beleza". No documento, o guarda de trânsito ainda escreve um "eu te amo".

O caso aconteceu em Paysandú, no Uruguai, e não foi visto com bons olhos pelo Departamento de Trânsito local. Uma sindicância foi aberta contra o oficial, já que ele utilizou sem autorização um documento oficial para fins não previstos. Ele poderá ser suspenso temporariamente ou até mesmo dispensado do cargo.

A identidade dos protagonistas da história não foi revelada. Nos comentários na página do Facebook do jornal local El Telégrafo, que divulgou a notícia, houve quem aplaudisse a atitude romântica do inspetor e também quem criticasse a "cantada" em pleno horário de trabalho e se utilizando de um documento oficial.