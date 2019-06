A última imagem do asteroide Bennu registrada pela sonda espacial da NASA

Foi divulgada nesta quarta-feira uma nova imagem do asteroide Bennu registrada pela sonda espacial OSIRIS-REx da NASA.

De acordo com a Agência Espacial Americana, o arquivo mostra uma parte de uma cratera e uma linha de grandes rochas localizadas perto do equador do asteroide.

Ela foi tirada pela potente câmera PolyCam na nave espacial em 11 de abril, a uma distância de 3 milhas (4,9 km).

Segundo a instituição, o campo de visão é de 226 pés (69 metros). O material foi compartilhado pela NASA no Twitter.

Para escala, a largura da cratera é de 136 pés (41,5 m), que é aproximadamente o comprimento de uma aeronave 737. A imagem foi obtida durante o Flyby 6A da fase de 'Levantamento Detalhado da Missão'.

Quando a foto foi tirada, a espaçonave sobrevoava o hemisfério sul, apontando PolyCam para o norte e leste. Confira:

Whether you're a crater fan or a boulder fan — I got you. Sometimes you really can have your cake and eat it too.

