Os signos do zodíaco que não conseguem viver sem carinho

Existem signos do zodíaco que são mais sentimentais e costumam dar muita ¿ importância aos gestos afetivos e as conexões emocionais que constroem com os outros.

Confira os signos que não conseguem viver sem carinho:

Câncer

É o signo mais carinhoso do zodíaco. Ele se sintoniza com as pessoas que ama e costuma entregar seus sentimentos a elas em forma de gestos afetuosos.

Eles esperam que seus entes queridos também demonstrem seu apreço tanto de forma emocional, como física.

Peixes

O pisciano ama com sensibilidade e afeto. Ele gosta de se manter presentem em uma relação e seu carinho é sempre transmitido de uma forma muito pessoal e única.

Ele é romântico e acredita que os sentimentos podem ser incondicionais. Portanto, este signo precisa se sentir amado e correspondido para se sentir feliz e completo.

Libra

O libriano valoriza os comportamentos afetuosos e isso o encanta bastante. Para ele as relações verdadeiras possuem bastante intimidade e conexão.

Se eles recebem pouca atenção e carinho, se sentem frustrados. Este signo considera que transmitir o amor é simples e pode ser feito em gestos e conversas, estejam as pessoas longe ou perto.

Virgem

O virginiano se importa com aqueles que ama e se esforça por eles. Seu carinho nem sempre é físico, mas vem em forma de apoio e gentileza.

Eles gostam de receber afeto não só como retribuição, mas também para lembrar a importância das suas relações e tornar sua vida menos dura.