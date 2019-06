O signo do zodíaco que pode se envolver em um triângulo amoroso

Um dos signos mais autênticos, rebeldes e mente aberta do zodíaco voltam a se abrir para o romance e podem ter uma vida amorosa movimentada – até demais – em junho.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O sortudo desta vez é o aquariano!

Este signo já deve estar sentindo uma energia que o faz deixar de enxergar tudo de maneira tão ampla e começar a focar em detalhes, abrindo seus olhos para belezas que não tinha percebido antes.

Na segunda semana junho, as pessoas de Aquário entram em uma fase criativa, cuja vontade de explorar aumenta e estimula o impulso para conhecer e se conectar romanticamente com novas pessoas ou aquelas que já estão no seu caminho, mas ainda não tinham sido notadas com essas intenções.

Juntamente com a temporada de Gêmeos, o signo mais dual do zodíaco, estas energias podem atrair mais de uma possibilidade na sua vida amorosa, o que sugere triângulos ou ao menos mais opções de escolha.

Em relacionamentos estáveis, este momento pode ajudar o casal a encontrar novas maneiras de colocar amor e felicidade na vida a dois. A fertilidade também pode ficar em alta e a gravidez não é uma realidade distante.

Esta paixão e criatividade podem ajudar consideravelmente em seus projetos, tanto pessoais como no trabalho. Esta é a hora de dar ouvidos a intuição e entender suas ideias sem tentar achar todas as respostas, afinal, isso é impossível para qualquer pessoa!

Aproveite este momento para seguir seus objetivos com paixão e se aproximar deles sem tanta cobrança. No fim desta fase, pode ter certeza que ao menos uma realização o deixará orgulhoso de si mesmo!