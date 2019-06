O signo que deve tomar cuidado para não se sabotar no amor

Um dos signos mais calculistas e com um humor único que por vezes beira a ironia, precisará tomar cuidado quando o assunto é sua vida amorosa em junho.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O escolhido desta vez é o capricorniano!

Apesar da vida atarefada e os pensamentos voltados ao crescimento da sua carreira ou outros aspectos em longo prazo, é bem possível que este signo esteja focado nos relacionamentos amorosos ou coração.

Você já sabe que o amor pode ser complexo e, em algumas fases, é preciso lutar por ele. No entanto, sua teimosia e vontade de controlar todos os resultados, acabam afetando seus relacionamentos e sabotando um futuro que poderia ser muito feliz.

Chegou a hora de ter consciência disso e quebrar padrões de comportamento que não o ajudam a evoluir! Por isso, o sexto mês de 2019 pode confrontá-lo e fazer com que você perceba o quanto o externo está relacionado com os pensamentos que você não expressa com palavras.

A partir do fim da segunda semana de junho, uma comunicação mais otimista pode ajudá-lo a tratar os assuntos do casal de forma mais construtiva, contando que seu lado dominador e manipulador seja totalmente deixado de lado.

Aproveite uma melhor conexão com a sua intuição e subconsciente para encarar suas emoções de forma mais honesta, questionando o quando você tem feito pela sua vida amorosa, mas também permitindo-se viver os sentimentos verdadeiramente.

Tenha em mente que a partir do dia 21 de junho, os relacionamentos podem mudar. Enquanto alguns tendem a partir para o “próximo nível”, se estabilizando de uma nova maneira, outros podem revelar suas verdadeiras intensões, deixando você saber se está dando muito de si por alguém que não será recíproco.

Durante esta fase, não tenha tanto medo de ficar vulnerável! Muitas vezes esta é a forma mais honesta de identificar o que você e os outros realmente sentem.