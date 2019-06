Google Stadia, serviço de streaming de jogos, será lançado em novembro

O Google confirmou nesta quinta-feira (6) a data de lançamento do serviço de streamings de jogos (Google Stadia).

Gather your squad to take on your deadliest foe yet, the Wolves! 🐺 Tom Clancy’s #GhostRecon Breakpoint is headed to Stadia.#StadiaConnect pic.twitter.com/OvcWmRsRcP — Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019

De acordo com a empresa, a nova plataforma de games será disponibilizada para os jogadores em novembro deste ano.

A versão Stadia Pro do serviço vai custar quase 10 dólares (cerca de R$ 40,00 – na cotação atual).

Introducing our Stadia Pro subscription, which gets you: ✅ Up to 4K Resolution

✅ 5.1 surround sound

✅ Free games

✅ Exclusive discounts All for $9.99 a month. #StadiaConnect — Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019

A assinatura vai permitir aos jogadores alguns recursos como resolução 4K, HDR, 60fps, um catálogo com alguns jogos grátis, som Surround 5.1 e descontos exclusivos.

Também foi liberada a edição "Stadia Founder's Edition". Ela tem um valor de 129 dólares (cerca de R$ 500,00 – na cotação atual).

Introducing the Stadia Founder's Edition. A $300 value for just $129. Pre-order now → https://t.co/tG1QJ57ryE pic.twitter.com/HxylSEvlKu — Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019

Stadia no Brasil

Segundo a lista, 14 países receberão a novidade ainda este ano. Porém, o Brasil não foi premiado no momento.

No entanto, novos países também receberão a nova plataforma em 2020, o que deve incluir os jogadores brasileiros. Confira a lista completa:

Stadia launches this November in these 14 countries, with more to come in 2020 and beyond. #StadiaConnect 🗺 pic.twitter.com/f5gqypmJSh — Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019

