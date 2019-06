Fiat lança série especial em homenagem à Seleção Brasileira

A Fiat aproveitou o jogo amistoso entre Brasil e Catar nesta quinta-feira (5) e apresentou o Argo Seleção, primeira série especial fruto do patrocínio da marca para a seleção brasileira. Ao todo, serão vendidas apenas 1.500 unidades a partir do próximo dia 14 de junho, data em que o time do Tite estreia na Copa América em partida contra a Bolívia. O preço do veículo, no entanto, não foi divulgado, mas os clientes poderão adquirir o modelo nas cores azul Portofino e amarelo Indianopolis, além de preto, cinza e dois tons de branco.

A versão será equipada com ar-condicionado, direção elétrica, volante com regulagem de altura, vidros dianteiros e travas elétricas.

A Fiat será patrocinadora da CBF pelos próximos quatro anos e substituirá a norte-americana Chevrolet. Essa não é a primeira vez que a Fiat lança carros especiais em homenagem à seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2014, a montadora comercializou o Uno Rua, que foi fabricado nas cores amarela ou branca e trazia na carroceria adesivos nas cores da bandeira do Brasil.