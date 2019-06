Com várias novidades, Epic Games libera atualização para o game Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou uma nova atualização para o game Fortnite Battle Royale. Confiras as novidades:

BATTLE ROYALE

“Inversor de Tempestade: O poder da tempestade na palma da sua mão”. Confira detalhes:

Item lançável que explode no impacto e cria uma área esférica.

Em locais em que a esfera se sobrepõe à tempestade, ela cria uma área segura.

Em locais em que a esfera se sobrepõe a uma área segura, ela cria uma área de tempestade.

O Inversor de Tempestade causa o mesmo dano que a tempestade atual.

A área dura 20 segundos até dissipar.

Disponível na variante Épica.

Cai em pilhas de 1.

Limite de pilha de 1.

Pode ser encontrado em saques de chão, baús e máquinas de vendas. Segundo a desenvolvedora, também foram feitas várias correções no sistema.

MODO CRIATIVO

“Transmissores e Receptores: Acione uma explosão usando uma moeda, solte uma barreira quando um jogador atingir um alvo e muito mais! Esse é apenas o começo, habilitaremos mais opções e dispositivos ao longo das próximas atualizações”.

Fortnite

“Dispositivo Tempestade: Agora você pode liberar o poder da Tempestade para desafiar os limites dos seus jogadores. Lançaremos novos modos de canalizar a Tempestade nas próximas atualizações”.

“Tema Pueblo: Construa uma cidade deserta com as novas Galerias e Estruturas Pré-fabricadas Pueblo. Elas combinam com a Ilha do Cânion”.

“Nova Ilha do Cânion: tema de cânion desértico com um rio o atravessando”.

Controle a tempestade! Entre já no jogo e pegue o novo Inversor de Tempestade! pic.twitter.com/5SVmPeCAPq — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) June 6, 2019

SALVE O MUNDO

“Além do Horizonte Estelar: Junte-se ao elenco e equipe de Além do Horizonte Estelar para mais uma decolagem da VSS Gallant”.

“Invasão: Você não vai querer ficar na reta do laser quando ele for acionado nessa nova Simulação Jogos de Guerra”.

Confira todas as notas de patch da última atualização V9.20, liberada nesta quinta-feira (6), neste link.

PROBLEMAS NA ATUALIZAÇÃO

A empresa também relatou no Twitter um novo bug no game: "Nós estamos cientes de que alguns jogadores estão encontrando problemas ao iniciar partidas no Salve O Mundo".

"Já estamos trabalhando em uma solução e os manteremos informados", compartilhou na rede. Confira postagem:

Nós estamos cientes de que alguns jogadores estão encontrando problemas ao iniciar partidas no Salve O Mundo.

Já estamos trabalhando em uma solução e os manteremos informados. — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) June 6, 2019

