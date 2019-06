'Só conheço por fotos e desenhos': Criança que nunca comeu pizza inspira rodízio solidário

Gabriel nunca havia comido uma pizza. O menino, um dia, apareceu em uma pizzaria do distrito de Rive, em Alegre, no Espírito Santo, e começou a conversar com o dono. "Você vende pizza?", perguntou. "Só conheço por fotos e desenhos".

"Naquele momento, eu confesso que fiquei sem chão. Então, mandei servir uma mesa pra ele e nós dois comemos uma pizza!", relatou Manoel Villant, dono do estabelecimento, em publicação no Facebook. Senbilizado pela história do garoto, ele decidiu: nenhuma criança deixaria de provar o prato.

Depois que Gabriel foi embora, Villant procurou por ele em uma creche, onde descobriu que o menino estava de mudança para a cidade e ainda em fase de transição. "Conversei com a diretora da nossa creche e ela, juntamente com as outras servidoras, adoraram a ideia da Serve Bem proporcionar para todas as crianças o dia da pizza."

Na imagem, é possível ver uma dúzia de caixas de pizza, que fizeram a alegria da criançada / Reprodução/Pizzaria Serve Bem Rive

"Um dos dias mais felizes da minha vida"

O dono da pizzaria continua, na publicação: "Hoje, terça-feira, nossa folga. Aproveitamos esse momento para então levar de forma simples, mas com amor e carinho, pizzas para toda essa criançada. Fiquei emocionado e afirmo que tive um dos dias mais felizes da minha vida ao ver o meu produto fazendo a alegria de tantas crianças. Quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família. A toda minha equipe que se empenhou muito para que esse dia pudesse acontecer. Obrigado de todo meu coração. Obrigado crianças"