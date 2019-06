Cinco truques do WhatsApp que você talvez não conheça

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp é cheio de truques e macetes. Separamos alguns que você talvez não conheça. Confira:

"Fale rápido"

Imagine que você receba uma nota de voz de cinco minutos que é teoricamente importante. Ver a duração lhe dá preguiça, no entanto, é inevitável ouvi-la.

Veja a solução: em um computador, baixe a extensão do Chrome chamada Zapp. Agora quando utilizar o WhatsApp Web, isso permite que você modifique a velocidade das notas de voz ao seu gosto.

Quer enviar uma mensagem para alguém no WhatsApp sem ter o contato salvo?

Tudo o que você precisa fazer é copiar este endereço https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX e colocar no navegador do seu celular. Também funciona na versão web (para computador).

Agora, antes de dar Enter, substitua o X pelo número de telefone da pessoa em questão. Comece com o código do país. Não adicione o sinal de ‘+’ e pronto.

Pesquisar na conversa

Para encontrar uma mensagem específica, não é necessário revisar toda a conversa ou pensar no dia específico em que ela foi enviada. Para fazer isso, basta acessar a lupa, colocar o texto que você quer e dar pesquisar. Assim, economiza muito tempo.

Ouça áudios de forma particular

Existe uma maneira muito útil: Você apenas tem que colocar o telefone no ouvido e, desta forma, pode ouvir todos os áudios com o máximo de privacidade. Assim, você garante que a conversa seja totalmente confidencial.

Fotos e vídeos baixados automaticamente

O aplicativo de mensagens instantâneas permite que os usuários desativem a opção automática de baixar conteúdo multimídia. No Android, é possível configurar a partir de "download de dados móveis" e no iOS a partir do "download automático de arquivos".

