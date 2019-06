Samsung apresenta nova linha de tablets para o mercado brasileiro

A Samsung apresentou nesta quarta-feira no Brasil os novos tablets da marca: Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab A com S Pen e Galaxy Tab A 10.1″. Os aparelhos chegam ao mercado oferecendo diversas melhorias. Confiras as novidades:

Galaxy Tab S5e

O Galaxy Tab S5e vem com uma estrutura ultrafina de metal de 5.5 milímetros, que pesa apenas 400 gramas, além de contar com uma bateria de 7.040 mAh, que permite até 15 horas de uso longe da tomada.

O tablet premium conta com duas câmeras – uma frontal de 8MP e uma traseira de 13MP com foco automático – e sua tela Super AMOLED de 10,5”, com proporção de 16:10 e bordas finas, ocupa a maior parte da frente do aparelho.

A novidade conta com 4 alto-falantes, que se adaptam à forma como o usuário segura o aparelho (modo retrato ou panorâmico), e tecnologia de som Dolby Atmos e AKG.

O tablet conta também com diversos recursos de inteligência artificial. Com ele, é possível controlar dispositivos domésticos, como televisão, através de comandos simples de voz.

Valor: O Galaxy Tab S5e possui 64GB de memória interna e estará disponível a partir de hoje na cor prata, com preço sugerido de R$ 2.999.

Galaxy Tab A 10.1″

O Galaxy Tab A chega ao mercado com uma grande tela de 10,1”, que ocupa até 80% da frente do dispositivo e ressalta o brilho e cores das imagens. Ele também conta com tecnologia de som Dolby Atmos.

Sua bateria é de 6.150 mAh, permitindo longos períodos de uso sem precisar se preocupar com carregamento. O Galaxy Tab A 10.1” também conta com o recurso playground digital.

O tablet conta ainda com duas câmeras (uma frontal de 5MP e uma traseira de 8MP) e possui capacidade de armazenamento de 32GB, com possibilidade de expansão de até 512 GB com um cartão microSD.

A novidade estará disponível a partir de hoje na cor prata, com preço sugerido de R$ 1.599 na versão 4G LTE e R$1.399 na versão Wi-Fi.

Galaxy Tab A com S Pen

Perfeito quem gosta de utilizar o aparelho para leituras estendidas de livros, revistas, jornais e documentos, o Galaxy Tab A com S Pen conta com uma tela WUXGA de 8”. Já a S Pen, caneta digital da Samsung, vem integrada ao corpo do tablet e permite que os usuários escrevam ou façam anotações, marcações e desenhos.

Além disso, o Galaxy Tab A com S Pen chega com uma bateria de longa duração de 4.200 mAh, durando por até 11 horas longe da tomada.

O tablet também possui 32 GB de armazenamento interno, que pode ser expandido com mais 512 GB utilizando um cartão microSD. O aparelho estará disponível a partir de 24 de junho na cor preta, com preço sugerido de R$ 1.699.

Experiência completa

Junto com o lançamento dos novos produtos, a Samsung preparou também uma promoção especial para os consumidores que adquirirem o novo Galaxy Tab S5e: a partir de hoje até o dia 30 de junho, quem comprar o novo tablet premium e se inscrever no site promocional “Samsung Para Você” vai ganhar também um Galaxy Buds, os fones de ouvido sem fio da Samsung.

