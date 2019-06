Observatório da NASA revela novas descobertas sobre galáxia solitária

Uma galáxia, isolada por bilhões de anos, com mais matéria escura em seu núcleo do que o esperado foi identificada por astrônomos. Para isso, foram utilizados dados do Chandra X Observatory da NASA.

A galáxia, conhecida como Markarian 1216, contém estrelas que estão dentro de 10% da idade do universo – isto é, quase tão antiga quanto o próprio universo. Os cientistas descobriram que ela passou por uma evolução diferente das galáxias típicas. A matéria escura é responsável por cerca de 85% da matéria no universo, embora tenha sido detectada apenas indiretamente.

Mrk 1216 pertence a uma família de galáxias de formato elíptico que são mais densamente repletas de estrelas em seus centros do que a maioria das outras galáxias.

Os astrônomos acreditam ter descido de galáxias avermelhadas e compactas, chamadas de "pepitas vermelhas", que se formaram cerca de um bilhão de anos após o Big Bang, mas depois estagnaram em seu crescimento há cerca de 10 bilhões de anos.

Segundo a NASA, se esta explicação estiver correta, então a matéria escura em Mark 1216 e seus primos galácticos também devem estar bem compactados. Para testar essa idéia pela primeira vez, um par de astrônomos estudou o brilho e a temperatura do raio X do gás quente a diferentes distâncias do centro de Mrk 1216, para que pudessem “pesar” quanta matéria escura existe no meio da galáxia.

De acordo com o novo trabalho, uma esfera de matéria escura se formou em torno do centro de Mrk 1216, cerca de 3 ou 4 bilhões de anos após o big bang. A formação de uma galáxia de pepita vermelha foi típica de uma ampla gama de galáxias elípticas vistas hoje.

No entanto, ao contrário de Mrk 1216, a maioria das galáxias elípticas gigantes continuaram a crescer gradualmente em tamanho quando galáxias menores se fundiram com elas ao longo do tempo cósmico.

Anteriormente, os astrônomos estimaram que o buraco negro supermassivo em Mrk 1216 é mais massivo que o esperado para uma galáxia de sua massa. Este estudo mais recente, no entanto, concluiu que o buraco negro é susceptível de pesar menos de cerca de 4 bilhões de vezes a massa do sol. Isso parece muito, mas pode não ser extraordinariamente massivo para uma galáxia do tamanho de Mrk 1216.

Os autores também procuraram sinais de explosões do buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Eles viram indícios de cavidades no gás quente semelhantes àquelas observadas em outras galáxias massivas e aglomerados de galáxias como Perseus, mas são necessários mais dados para confirmar sua presença.

Como a matéria escura nunca foi diretamente observada, alguns cientistas questionam se ela existe. Os resultados mostraram que ambas as teorias da gravidade exigiam a mesma quantidade extraordinária de matéria escura no centro de Mrk 1216, eliminando efetivamente a necessidade da explicação do MOND.

