Observatório espacial registra raro asteroide passando próximo à Terra em alta velocidade

Uma observatório espacial registrou um raro asteroide passando próximo à Terra em alta velocidade. As imagens foram divulgadas nesta semana pelo ESO.

Captado pelo telescópio VLT (Very Large Telescope), no Chile, o asteroide duplo 1999 KW4 passou próximo do nosso planeta em 25 de maio.

We joined the campaign with our flagship #VLT, Very Large Telescope https://t.co/KYBBgE1M7M pic.twitter.com/m3qaXJjskH — ESO (@ESO) June 3, 2019

Apesar de não representar perigo, os cientistas aproveitaram a oportunidade para testar o monitoramento de objetos do mesmo tipo.

O asteroide tem uma dimensão de cerca de 1,3 km e sua órbita é bem conhecida, facilitando o registro. 1999 KW4 passou a 5,2 milhões de quilômetros de distância da Terra.

Em alta velocidade: O corpo celeste trafegava a uma velocidade de 70 mil quilômetros por hora. Confira o registro:

ESO

LEIA TAMBÉM: