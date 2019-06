Os signos do zodíaco que acumulam pretendentes e ficam indecisos no amor

Alguns signos do zodíaco podem acumular mais de um pretendente ao mesmo tempo, ficando indecisos entre duas pessoas e enfrentando uma grande dificuldade na hora de tomar essa decisão.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

Os geminianos são interessantes e costumam atrair a atenção de vários pretendentes. Além disso, este signo ama estar com as pessoas, mas acha que se comprometer com apenas uma pode ser desafiador. Indecisos por natureza, eles não se sentem atraídos por situações previsíveis, por isso adiam o máximo a rotina de uma vida apenas a dois.

Libra

Os librianos encantam e seduzem as pessoas ao seu redor. Portanto, mesmo que não seja a sua intenção, este signo frequentemente atrai mais de um pretendente por vez.

A intimidade emocional é algo que eles podem temer e acabar postergando ao máximo, o que faz com que as pessoas de libra não deixem suas intenções claras e mantenham relacionamentos paralelos até se decidir.

Sagitário

O sagitariano nasceu para se “espalhar” pelo mundo e conhecer sempre gente nova. No entanto, ele nem sempre consegue se concentrar na construção de um relacionamento com apenas uma pessoa.

Isso faz com ele não fique apenas com um pretendente e prefira ter relacionamentos casuais, deixando diversas oportunidades de romances mais “sérios” passarem – e lidam consideravelmente bem com isso.

Capricórnio

O capricorniano gosta de se comprometer e é bastante sexual. No entanto, ele tenta ao máximo ter suas expectativas atendidas para só então decidir em quem realmente investir romanticamente.

Mesmo que mostre seus sentimentos e intimidades apenas para aqueles que ganham sua confiança e amor, este signo pode manter as coisas casuais por um bom tempo a fim de não se “privar” de novos e melhores pretendentes.

Peixes

O pisciano ama profundamente, mas antes que esse sentimento ganhe forma ele pode dar investidas em dois ou mais pretendentes ao mesmo tempo. Isso acontece porque este signo idealiza gestos românticos e parceiros que façam por merecer pelo seu carinho.

Ficar com duas pessoas ao mesmo tempo nem sempre é a melhor história de amor, mas os piscianos tendem a se decepcionar com os sentimentos reais e – principalmente após decepções – tentam ter certeza de que estão fazendo a escolha certa.