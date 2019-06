O conselho que cada signo precisa para iniciar junho da melhor forma

Junho acaba de começar e cada signo do zodíaco deve levar em conta um conselho especial para ter os melhores resultados no início do sexto mês de 2019. Confira:

Áries

Você começa a definir melhor o que deve fazer e dará um passo concreto para realizar as coisas da maneira em que decidiu. Uma maior habilidade e tato para lidar com tudo deve ajudá-lo. Neste momento, o melhor que se pode fazer é aproveitar o agora, não deixar as oportunidades passarem e seguir em frente com determinação.

Touro

Você possui certa dificuldade para sair da zona de conforto e romper padrões. No entanto, chegou a hora de explorar e deixar de ter medo de novas possibilidades. Seu signo deve agir, com confiança, mas sem deixar sua cautela de lado.

Gêmeos

Existe uma dor que permanece e você pode senti-la até mesmo quando parecia ter esquecido. Lembre-se que apenas você tem o poder da sua vida e, não deve ignorar o que sente, mas sim aprender a se curar. Tome o controle e trabalhe na sua evolução.

Câncer

Todo sacrifício terá uma recompensa. A lei de causa e feito está sempre presente e, por mais que nem nos lembremos disso, ela irá agir em nossas vidas. Tente lidar melhor com essa sensação de se sentir vítima das circunstâncias e tudo começará a ter mais clareza.

Leão

Este é o momento de semear com determinação e pensamento positivo, para que a colheita seja abundante e prospere. Não se importe com a demora! O trabalho duro e a paciência podem ser uma provação, mas trazem resultados únicos.

Virgem

A vida familiar e os amigos amados trarão grandes alegrias. Aproveite suas emoções positivas o máximo possível e descubra como você pode proporcioná-las ainda mais. Mesmo em momentos de crise, a felicidade deve ter espaço no nosso coração.

Libra

Esforço e criatividade podem revelar a saída para alguns problemas que o preocupam, especialmente na vida financeira. Analise como você pode trabalhar com essas duas coisas e evitar situações desfavoráveis no futuro.

Escorpião

Todos irão lamentar por amor ao menos uma vez, mas não significa que isso irá mudar algo. Nesses momentos, devemos analisar nossos erros e atitudes com os olhos da autocritica, deixando de apontar e culpar apenas o outro. Agir dessa maneira é ser mais sincero consigo mesmo e com os outros.

Sagitário

Neste momento, sua capacidade de decidir o melhor caminho deve ser aproveitada o máximo possível! Se você precisar escolher entre duas coisas, tenha confiança e fé no seu critério. É hora de assumir desafios!

Capricórnio

Sua fé em si mesmo e convicção de que está trilhando o caminho certo o ajudarão a vencer as dificuldades, sejam elas previstas ou imprevistas. Sua perseverança é grande e permite que você alcance grandes objetivos. Não tema.

Aquário

A possibilidade de dar ao próximo – o material ou imaterial – sempre irá surgir. Aproveite as energias positivas que nos preenchem quando deixamos o ego de lado e compartilhamos palavras sinceras, gestos amáveis ou ajudamos. Esta será sua forma de fazer a diferença.

Peixes

Este é o momento de dar aquele passo que o levará além. Com sabedoria e intuição você pode alcançar suas metas e realizar aquilo que já esteve pensando, seja na vida amorosa, pessoal ou carreira. Cultive mais do que nunca a perseverança.