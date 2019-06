Usuários compartilham no Twitter dados de cartão de crédito em troca de falsa customização

Uma simples ‘brincadeira’ que circula nesta semana no Twitter pode ter gerado muitas vítimas na rede social, como revelado pelo site Welivesecurity.

Um usuário publicou uma suposta piada na qual destaca que está customizando cartões de crédito com a imagem de super-heróis conhecidos e que os interessados devem enviar seus dados pessoais e do cartão de crédito via mensagem direta (DM).

Até o momento, a publicação já alcançou mais de 27 mil curtidas e 11 mil retweets. E pior ainda, muitos usuários continuam compartilhando suas informações de forma pública através de comentários no próprio tweet.

Reprodução/Welivesecurity

A temática “super-heróis” é utilizada para chamar a atenção da publicação, assim como em golpes ou fraudes que circulam pela rede e que usam Engenharia Social.

Os temas normalmente podem servir com uma cortina para que os usuários acabem não analisando os reais riscos que podem existir por trás de qualquer publicação, esquecendo até mesmo a importância das boas práticas de segurança ao navegar pela Internet.

Com os dados completos, criminosos podem utilizar as informações para realizarem compras na internet, causando um grande prejuízo.

Para Daniel Barbosa, da ESET Brasil, “apesar da publicação não parecer maliciosa, mudando um pouco a forma como ela é apresentada aos usuários, certamente faria muitas vítimas. É importante que todos tenhamos cada vez mais consciência da importância dos nossos dados pessoais e que o compartilhamento desse tipo de informação ocorra apenas quando seja realmente necessário".

"Muitas pessoas mal-intencionadas fazem coisas parecidas, seja em publicações em redes sociais ou em softwares, visando obter dados específicos de suas vítimas. É necessário manter-se alerta a todo momento”, explicou.

O cuidado com as informações

Algumas atitudes podem fazer toda a diferença quando falamos sobre o cuidado com o compartilhamento de informações na Internet, principalmente nas redes sociais (Twitter e outras plataformas). Confira:

Mantenha nas redes sociais apenas pessoas que você realmente conheça.

Não divulgue informações excessivas sobre lugares que frequenta, viagens que fará ou detalhes da sua agenda diária.

Pense cuidadosamente sobre quais dados são solicitados. Assim como o golpe que anunciava um “vídeo chocante”, mas que só baixava malware no computador, dezenas de fraudes aparecem todos os dias com o intuito de roubar dados pessoais para enviar mais spam, publicidade ou até mesmo códigos maliciosos.

Pense duas vezes antes de publicar.

Revise a configuração de suas contas.

Atualize o software e mantenha seus dispositivos seguros.

Com informações do site Welivesecurity

LEIA TAMBÉM: