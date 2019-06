Ter um gato como pet pode fazer de você uma pessoa com o coração mais saudável, diz pesquisa

Existem muitas vantagens em ter um pet como companhia. Os gatos ainda são bem injustiçados na hora de escolher um animalzinho para se ter em casa. Entretanto uma pesquisa científica chegou à conclusão de que os bichanos podem entregar vários benefícios à saúde.

Publicado no Jornal de Neurologia Vascular e Intervencional, o estudo descobriu que as pessoas com gatos têm menores probabilidades de sofrer de doenças do coração. Além disso, o risco de ataque cardíaco também diminui assim como a ansiedade.

Reprodução

A notícia é boa não só para os donos de gatos como também para pessoas que lutam contra enfermidades do coração. Estes pacientes podem ter uma relação com gatos como forma de tratamento alternativo, pois, segundo a pesquisa, o tempo gasto com o pet estimula a liberação do hormônio da oxitocina.

Este é hormônio do bem-estar e está ligado a atividades físicas, sexo e relacionamentos sociais e amorosos. Pense nisso quando for adotar um pet. A independência e frieza dos gatos junto com a capacidade de ajudar na saúde cardiovascular podem ser determinantes para escolher um gatinho.