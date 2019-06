Direto de Nova York, feira de comida de rua Smorgasburg passa por São Paulo neste fim de semana

A cidade de Nova York invade a capital paulista neste fim de semana com o que tem de melhor: a comida de rua! Nos dias 8 e 9 de junho, das 11h30 às 20h, o Obelisco do Ibirapuera, na zona sul, recebe a primeira edição do Smorgasburg, uma das principais feiras gastronômicas do mundo.

O evento, de entrada gratuita, reúne tendas e foodtrucks de 100 restaurantes diferentes em 17 horas com muita comida e bebida. Cerca de 50 mil pessoas devem passar pela feira, que está em frente ao portão 1 e 2 do parque Ibirapuera.

A curadoria é do especialista em comida de rua Adolpho Schaefer, sócio do Holy Pasta, que estará presente com uma receita de macarrão empanado com queijo. Veja alguns destaques do grande cardápio:

Vinil Burguer:

Receita original do Ramen Burguer

Receita original do Ramen Burguer Macondo Raiz:

Comida colombiana

Comida colombiana Frites:

Batata frita trufada

Batata frita trufada Lanchonete da cidade:

LC futuro – Primeiro hambúrguer 100% de origem vegetal com sabor, textura e cheiro de carne do Brasil

LC futuro – Primeiro hambúrguer 100% de origem vegetal com sabor, textura e cheiro de carne do Brasil Laje Pirajá:

Espetinhos variados – entre eles, o espetinho de rã

Espetinhos variados – entre eles, o espetinho de rã Spin Cake:

Massa em formato de cone com recheio salgado ou doce