Detalhes do novo bundle de PlayStation que já está disponível no Brasil

O novo bundle de PlayStation já está disponível no Brasil desde o início de junho. O pacote inclui um sistema PlayStation 4 de 1TB, cópias de Days Gone, Detroit: Become Human, e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

De acordo com a Sony, ele também vem um voucher de três meses de assinatura PlayStation Plus, que dá acesso ao modo online multiplayer de jogos como Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Confira os jogos:

Days Gone

"Days Gone é um jogo de ação e aventura de mundo aberto que se passa em uma dura região selvagem, dois anos após uma pandemia mundial devastadora".

"Jogue Deacon St. John, um andarilho e caçador de recompensas que dirige pelas estradas quebradas, lutando para sobreviver enquanto busca por um motivo para viver".

Detroit: Become Human

"Em Detroit: Become Human, descubra o sentido real de ser humano em uma jornada ponderosa e emocional, cheia de escolhas e consequências".

"Siga os passos dos três personagens principais da história, cada um com perspectivas diferentes, enquanto encaram suas novas vidas".

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

"Junte seu esquadrão e entre em ação explosiva PVP 5×5. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege possui um imenso elenco de operadores especializados, cada um com aparelhos e armas que mudam o jogo e ajudam sua equipe à alcançar a vitória".

