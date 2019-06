Jacaré invade casa nos EUA, derruba móveis e quebra garrafa de vinho

Um jacaré resolveu dar um rolê em uma casa em Clearwater, na Flórida (EUA). O animal de mais de 3 metros de comprimento passeou pela cozinha do imóvel, fez aquela bagunça, derrubou móveis e ainda quebrou uma garrafa de vinho.

Brincadeiras à parte, a verdade é que uma moradora tomou um baita susto ao se deparar com o aligátor (jacaré americano) em plena madrugada. Mary Wischhusen, de 77 anos, trancou a porta e pediu ajuda para o serviço de emergência 911. A casa da idosa é próxima a um lago, de onde jacaré deve ter vindo.

Agentes do Departamento de Vida Selvagem da Flórida capturaram o jacaré, como você pode assistir no vídeo abaixo:

We know you've been chomping at the bit for more visuals from today's alligator trespassing in Clearwater🐊 The male alligator was 10 to 11 feet in length. During the apprehension, the alligator knocked over several bottles of wine. The red liquid in the video is wine, not blood. pic.twitter.com/x6ktib6ajl

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) May 31, 2019