Os signos que podem ter revelações durante a entrada de Mercúrio em Câncer

Mércurio, o planeta da comunicação e das viagens, acaba de entrar em Câncer, um trânsito que colocará em foto os sentimentos e os relacionamentos íntimos – seja com família, amigos ou amores – até 16 de junho.

Nesta fase, todos os signos devem enfrentar maior sensibilidade, absorvendo profundamente aquilo que é dito ou sentido não só por você, mas também por todos os outros. Por isso, é necessário tentar não levar tudo para o lado pessoal, aumentando a gravidade das coisas ou agindo de maneira passiva-agressiva com os outros.

Ainda assim, este momento pode ser positivo para fortalecer laços, trazer a tona conversar necessárias e principalmente aumentar o poder intuitivo de alguns signos.

Confira aqueles podem ter revelações durante a entrada de Mercúrio em Câncer:

Câncer

Seu lado espiritual deve receber uma energia poderosa, que pode ajudar principalmente a resolver questões pessoais que você vem enfrentando nos últimos tempos. Chegou a hora de confiar na intuição e prestar muita atenção em quem você é e no que sente quando está apenas consigo mesmo.

Em um primeiro momento, é possível que algumas coisas fiquem confusas, mas cuidar de si emocionalmente, mentalmente e fisicamente ajudará a atrair clareza e inteligência para iniciar um novo caminho e fazer sua voz ser ouvida.

Escorpião

Transformações acontecem e elas podem envolver despedidas ou momentos difíceis. No entanto, esta fase traz uma força intuitiva e emocional que pode ajudar muitas pessoas a fazer as pazes com o passado, usando-o para seguir em frente ainda mais forte.

É preciso ser bondoso consigo mesmo e com os outros, para que todas as metamorfoses sejam estabelecidas positivamente, trazendo um novo começo ou uma nova perspectiva da vida.

Peixes

Para aqueles que enfrentam momentos de crise, esta fase pode trazer pensamentos intuitivos complexos e certa confusão de sentimentos. No entanto, esta é hora de dar um passo por vez e se apoiar nas pessoas que você ama e confia.

Durante este ciclo, uma energia criativa irá ajudá-lo a pensar como seguir em frente e conseguir o que deseja. É o momento de abrir mente e coração para novos começos, se desapegando da ideia de que o passado ainda define quem você é.