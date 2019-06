O que faz cada signo do zodíaco chorar

A tristeza afeta cada pessoa de uma determinada maneira e também por diferentes razões. Por isso, nem todos os signos do zodíaco acabam chorando pelo mesmo motivo.

Confira a decepção que faz cada signo chorar:

Áries

Um ariano chora quando é decepcionado por pessoas que ele ama muito. Este signo é leal e se fica muito abalado quando alguém querido tem uma atitude negativa que ele não esperava.

Touro

Poucas coisas fazem o taurino chorar e ele certamente vai preferir fazer isso sem que ninguém veja. Uma mudança repentina – que altere algo importante na sua vida sem que ele queira – pode ser motivo de uma grande tristeza neste signo.

Gêmeos

O geminiano chora quando sente que é abandonado. Este signo é muito comunicativo, parceiro e gosta de socializar. Por isso, a solidão pode ser a principal causa das suas lágrimas.

Câncer

O canceriano é emotivo e pode chorar quando recebe críticas fortes – especialmente por quem ele é ou o que acha correto na vida.

Leão

O leonino acaba caindo na tristeza quando precisa enfrentar uma realidade difícil para sua vida. Todo o tipo de verdade que ele não possa mudar e tenha que lidar as consequências, será complicado para ele.

Virgem

O virginiano também chora quando se depara com uma situação que não pode ser mudada ou revertida. Este signo está acostumado a fazer as coisas do seu jeito e quando acontece algo que ele não decidiu e precisa aceitar, o sentimento de impotência e arrependimento pode bater.

Libra

O libriano chora quando se sente injustiçado. Apesar de conseguir equilibrar suas emoções, quando este signo é afetado por aquilo que ele julga não merecer, acaba ficando emocionalmente esgotado.

Escorpião

O escorpiano têm mais crises de raiva do que de choro. Ainda assim, este signo pode se sentir extremamente afetado quando se lembra de experiências e traumas do passado.

Sagitário

O sagitariano chora quando descobre que não existe nenhuma possibilidade de fazer algo que ele deseja. Este signo costuma achar que é pode fazer qualquer coisa e se frustra quando se vê de mãos atadas.

Capricórnio

O capricorniano chora quando não consegue lidar com as pressões. Este signo sempre acha que tem tudo sobre controle, mas às vezes se desespera por não conseguir processar as responsabilidades que assume ou cumprir o que prometeu.

Aquário

O aquariano não é do tipo que confia facilmente, por isso ele pode se sentir profundamente triste quando sua confiança é abalada. Uma traição pode desequilibrar bastante seu lado emocional, mas nem sempre ele saberá como expressar isso.

Peixes

O pisciano não tem medo de sentir sua tristeza profundamente e, de todas as coisas que podem deixá-lo triste, uma das maiores é a falta de empatia vinda de alguém que ele ama e confia.