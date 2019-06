Como cada signo do zodíaco será afetado pela Lua nova em Gêmeos

A primeira Lua Nova de junho acaba de entrar em Gêmeos, um signo do elemento ar que estimula a comunicação e também governa nosso intelecto. Esta fase nos entrega uma energia de reflexão, na qual não só pensamos mais, como também deixamos de censurar tudo o que passa por nossa mente.

Neste momento, devemos deixar de enxergar o geminiano apenas como um zodíaco que explora opções e muda de ideia constantemente, levando em conta que este signo gosta de mudar de perspectiva, mas o faz quando é realmente necessário e de maneira séria.

Confira como cada signo sentirá os efeitos deste trânsito:

Áries

Seu ritmo continuará rápido e pode se tornar ainda mais movimentado quando o assunto é análise. Ideias brilhantes podem surgir, mas você deve ter cuidado para não se perder e acabar esquecendo-as. Este é o momento de agir e usar sua energia, solucionando pendências e até dando o primeiro passo para ter uma conversa importante que pode mudar sua vida.

Touro

Esta fase será muito importante para definir metas de maneira sólida, para começar a construir um caminho de maneira estável e decidida. Não tenha medo de se questionar e encarar a sua própria verdade.

Gêmeos

Você finalmente abraça uma maior motivação e assume o processo de crescimento em que vive. Se lembra quando você sonhava chegar onde está agora? É hora de ganhar mais confiança em si mesmo, analisar as jogadas e apresentá-las para o mundo – ou para quem você se mais se importa neste momento.

Câncer

Sua intuição se intensifica e seu ego precisa ser deixado de lado para que esse benefício seja aproveitado da melhor forma. Lembre-se de não temer a reflexão e encontre uma resposta para o que você tem precisado nos últimos tempos.

Leão

Esta fase é mais sobre os outros e o mundo que o rodeia, por mais que pareça complicado, é preciso deixar de olhar para o próprio umbigo. A ajuda virá, mas antes disso assuma seu lado mais social além do habitual e faça a diferença com o próximo. Se inspire a conhecer novas pessoas.

Virgem

Boa hora para ter mais coragem e deixar de se esconder. Para você, este é o momento de tentar e dar passos importantes, sem julgar tanto os próprios erros e expandindo a mente para reconhecer que antes do acerto, precisamos fazer uma ou mais tentativas.

Libra

Para não se sentir sobrecarregado, é preciso olhar tudo de maneira mais ampla, não deixando que os pequenos detalhes o afetem tanto. Olhando as coisas desta maneira você irá começar a enxergar novas oportunidades e explorá-las.

Escorpião

Você pode estar saindo de um momento complicado ou recomeçando em algum aspecto – algo que nunca é simples. Esta é a melhor hora para se preparar para ir atrás do futuro, vendo a si mesmo e aos outros de maneira mais íntima, além de estimular seu entendimento pessoal e espiritual.

Sagitário

É hora de deixar o medo de se aproximar dos sentimentos dos outros, abrindo seu coração para a confiança e compreensão. Reflita sobre os seus relacionamentos. Talvez seja a hora de não se sentir inseguro por unir forças com alguém que se identifica com o mundo da mesma forma que você.

Capricórnio

Sua reflexão estará em alta, mas deve focar na vida em que você tem levado nos últimos tempos. É hora de ser alguém melhor especialmente consigo mesmo, reavaliando seu estilo de vida e forma que cuida dos aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais.

Aquário

Criatividade, diversão e prazer voltam para a sua vida trazendo jovialidade e felicidade. É hora de não negligenciar as responsabilidades, mas aceitar que aproveitar a vida é algo muito importante e que deve ser levado em conta sempre.

Peixes

As coisas podem ficar um pouco confusas para você e por isso será tão importante organizar seus pensamentos, o ambiente em que está inserido e as relações. Desta maneira, você passará por um momento sem crises e com potencial para enxergar novas perspectivas.