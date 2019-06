Homem oferece bebida para estudante e pede reembolso após ela recusar 'algo a mais'

Uma conversa entre uma estudante de 20 anos e um homem que ela conheceu em um bar em Hull, na Inglaterra, viralizou nos últimos dias e pegou muito mal para o rapaz.

Chlo Matthews estava sozinha quando um desconhecido se ofereceu para pagar uma bebida para ela. O gesto os aproximou e eles começaram a conversar. Até que no fim da noite, Chlo percebeu que o rapaz queria "algo a mais", então se limitou a dar apenas seu número de telefone.

Na manhã seguinte, uma surpresa nada agradável: uma mensagem do então desconhecido, agora identificado como Danny. "Você poderia transferir para a minha conta o valor dos drinques que eu paguei para você? Já que não passamos a noite juntos, não valeu a pena perder tempo, não é?", perguntou ele.

Indignada com tamanha audácia, Chlo postou no Twitter um trecho da conversa, que viralizou rapidamente. A jovem não informou se chegou a responder a mensagem, mas disse "ter se aposentado oficialmente das noitadas".

So a guy bought me a drink when I was out last night and I gave him my number and…

Chlo Matt is officially retiring from nights out pic.twitter.com/FpCzd4Yyv0

— Chlo Matthews (@chlojmatthews8) June 1, 2019