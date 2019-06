Grey's Anatomy: Showrunner revela que ficou 'chocada' com reação cruel na 15ª temporada

Este texto contém spoiles da 15ª temporada!

Chamada pelos envolvidos de “Temporada do Amor” a 15ª entrega de “Grey's Anatomy” uniu alguns casais, inclusive a protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) e DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Enquanto muitos ainda estão se acostumando com a ideia do romance entre os doutores, a showrunner Krista Vernoff disse que ficou chocada com a reação dos fãs após Meredith virar a página e superar Derek (Patrick Dempsey).

“Para mim, isso nem é um debate válido. Eu estou chocada que alguém possa simultaneamente amar uma personagem e desejar que ela permaneça sem amor romântico pelo resto da sua vida. Isso me parece crueldade. E parece uma crueldade enraizada na reverência pelo primeiro amor dela e eu não me identifico com isso. Eu não entendo isso. A ideia de que alguém possa torcer para que ela viva uma vida sem amor depois de ser viúva em tão tenra idade é uma loucura para mim”, confessou ao TV Guide.

Mesmo com as reviravoltas dos últimos episódios, Meredith não terminou a temporada solteira e inclusive deu um passo importante para o relaciomento que nasce com DeLuca. Por isso, é melhor ir se acostumando com o casal!