Começa nesta quarta-feira em São Paulo o maior evento de alimentação saudável da América Latina

De amanhã a domingo, São Paulo vai sediar três feiras simultâneas para o segmento de produtos orgânicos, naturais, veganos e com proposta saudável: Bio Brazil Fair | Biofach América Latina e Naturaltech. O evento triplo será realizado das 11 horas às 20 horas no Pavilhão de Exposições do Anhembi, com entrada gratuita.

As feiras apresentam cerca de 1500 lançamentos e destaques em produtos orgânicos certificados (alimentos, cosméticos, roupas e acessórios), naturais e com proposta saudável (alimentos funcionais, probióticos e integrais, produtos vegetarianos e veganos, suplementos alimentares, cosméticos naturais, produtos de limpeza e higiene, fitoterápicos e terapias complementares), de 672 marcas – o que representa um crescimento de 33% em relação ao ano passado. Em 2019, mais de 40 mil pessoas visitaram o evento, onde é possível testar, degustar e comprar produtos diretamente dos fabricantes e ainda assistir gratuitamente à programação de oficinas de cozinha vegetariana, workshops, fóruns e palestras.

Os números do setor surpreendem. O mercado brasileiro de produtos orgânicos cresceu 20% em 2018, faturou 4 bilhões de reais e tem a estimativa de continuar crescendo dois dígitos neste ano, segundo dados do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis).

O segmento de produtos com proposta saudável (alimentos ou bebidas sem glúten ou lactose, com redução ou supressão de componentes considerados não-saudáveis e que que incluam características benéficas e certificação orgânica) movimentou 92,5 milhões de reais no Brasil em 2017, um aumento de 9,5% sobre 2012, segundo o Instituto Euromonitor.

Além do maior interesse da população por produtos saudáveis e orgânicos, de acordo com o IBGE, 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos – cerca de 29 milhões de pessoas. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, esse percentual sobe para 16%.

Veja o que mais acontece no Anhembi nos próximos dias:

15º Fórum Internacional da Produção Orgânica e Sustentável. Representantes de empresas e entidades nacionais e internacionais trazem temas relevantes para produtores orgânicos, empreendedores e investidores. Dias 5 e 6 de junho, na Arena Conhecimento.

Palestras AAO & Kairós. A AAO (Associação de Agricultura Orgânica) e o Instituto Kairós trazem especialistas para discutir o tema “Orgânico para Todos”.Todos os dias, na Arena Conhecimento.

2º Painel de Cosméticos Orgânicos e Naturais. As novidades, dúvidas e desafios desse mercado em crescimento, com discussões voltadas para lojistas, indústrias, consumidores, maquiadores, esteticistas, massagistas e terapeutas. Dias 6 e 7, na Arena Inspiração.

Fórum Thinking Green. Um dos principais fóruns da atualidade para a inovação na cadeia de agricultura sustentável. Na pauta, temas como startups, fintechs e redes sociais. Dia 7, na Arena Conhecimento.

Greenveg. Representantes de empresas que têm foco na saúde e sustentabilidade discutem o tema “Economia Criativa e Inovação na Cadeia de Orgânicos e Sustentáveis”. Dias 7 e 8, nas Arenas Vivência e Inspiração.

Ciclo de Palestras. Apresentações e demonstrações sobre os produtos expostos. Todos os dias, nas Arenas Vivência e Inspiração.

Palestras Especiais: convidados falam sobre vida saudável, ética animal, produção e consumo de orgânicos e comércio eletrônico. Todos os dias, na Arena Conhecimento.

12º Seminário SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira) – Vegetarianismo em Foco. O tema é veganismo. Dia 8, na Arena Conhecimento.

11º Festival da Cozinha Vegetariana. Em parceria com a SVB, aulas gratuitas e degustação de receitas veganas com chefs renomados. Todos os dias, nas Ruas K/M-15-16.

Aromaterapia em Pauta. Especialistas discutem os óleos essenciais e sua utilização dentro e fora da medicina. Dia 7, na Arena Conhecimento.

Ciclo de Palestras Chefs Gourmet. Chefs de restaurantes renomados discutem a gastronomia orgânica e sustentável. Todos os dias, na Arena Inspiração.

Sustentabilidade Nutrição. Especialistas discorrem sobre o tema “Como aliar sustentabilidade e nutrição: a Nutrição Funcional impactando a Agroecologia”.Dia 5, na Arena Conhecimento.

Personare. O portal de conteúdos e serviços de autoconhecimento e bem-estar oferece uma programação especial para falar de equilíbrio das emoções e como elas afetam a relação com a comida. Todos os dias, na Arena Inspiração.

IV Encontro de Práticas Integrativas e Aromatologia na Prática. Atendimento gratuito em estações de Arteterapia, Mandalaterapia, Medicina Tradicional Chinesa, Toque Sensorial e Vibracional, Olhar Terapêutico, Saúde Transcultural, Relaxamento e Bem-Estar. Dia 8, na Arena Vivência.

Palestras especiais

Bela Gil: a apresentadora e chef de cozinha natural participa do Painel “Orgânico para Todos”, promovido pela AAO – Associação de Agricultura Orgânica, no dia 5 de junho (amanhã), às 11 horas.

Ellen Jabour: vegetariana há mais de 20 anos, ela levanta a bandeira do estilo de vida saudável. Dia 7 de junho (sexta-feira), às 12h45.

Luisa Mell: embaixadora do Non-Violence Brasil, da Polícia Ambiental de São Paulo e da Beleza Pura e Você, primeiro catálogo de venda direta de cosméticos que defende a luta contra testes em animais e a conscientização do veganismo. Dia 8 de junho (sábado), às 13 horas

Veja a programação completa em www.biobrazil.com.br e www.naturaltech.com.br.

15ª Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia

NATURALTECH 2019 – 15ª FEIRA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, SUPLEMENTOS, PRODUTOS NATURAIS E SAÚDE

DATA: 5 a 8 de junho (quarta a sábado).

HORÁRIO: das 11 horas às 20 horas.

LOCAL: Pavilhão de Exposições do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209, São Paulo).

INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO: (11) 2226-3100.

Entrada gratuita.

TRASLADO GRATUITO: Todos os dias, das 9 horas às 21 horas, com saída e retorno na Estação Portuguesa-Tietê da Linha Azul do Metrô (o embarque do traslado gratuito é feito dentro do estacionamento Estacione Tietê, Rua Marechal Odylio Dennys, 138, localizada na lateral do Metrô Tietê).