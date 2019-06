WWDC19: Com várias modificações, Apple apresente o novo iOS 13

A Apple apresentou nesta segunda-feira (03) a nova versão do sistema operacional iOS 13. Com várias modificações, a novidade chega repaginada. A divulgação ocorreu na Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, que acontece nos Estados Unidos.

O novo sistema operacional será lançado em setembro no mundo inteiro, para iPhone e iPad. Como novidade, chega deve melhorar o desempenho.

Uma das características mais esperadas também é que agora haverá um modo escuro (dark mode). Outra função, é que o teclado iOS nativo terá gestos de deslize para escrever, algo que o Android tem há muito tempo.

Apple

O aplicativo de lembretes também foi redesenhado quase do zero, com um novo design e ferramentas. No que diz respeito a animojis, agora é um 'aplicativo' separado no teclado.

No aplicativo Fotos, agora ele eliminará as duplicatas automaticamente e gerará, por inteligência artificial, a melhor foto possível.

Siri, assistente virtual da Apple, passou por melhorias. Ela também teve alterações na voz, como algo mais humano.

