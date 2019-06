Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na primeira semana de junho

Entramos na primeira semana de junho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você deve mudar sua atitude e colocar mais energia positiva em seus projetos para o futuro. Serão dias de alegria e muitas surpresas agradáveis. Seu dia especial será cinco de junho: você irá terá uma mudança de sorte.

Uma proposta de trabalho melhor pode chegar até você. Você limpa sua alma de rancores, deixa para trás o passado e se compromete a ser melhor a cada dia. Tenha cuidado com suas despesas.

Você receberá um convite e pode conhecer pessoas que irão ajudá-lo em seu desenvolvimento profissional.

Não seja mais tão dramático em sua vida amorosa; dê uma segunda chance ao seu parceiro e recomece. Você terá sorte com os números 21, 88 e 90.

Touro

Semana de pressa para resolver problemas familiares que sobrecarregam pensamentos e energia; é preciso resolvê-los o quanto antes!

Não tema começar de novo e tenha persistência para realizar suas tarefas diárias. Você pode receber extra.

Não brigue no seu trabalho, especialmente no dia seis de junho, pois as energias cruzadas podem trazer ainda mais dificuldades. Neste dia, tente manter a calma e se conectar com aquilo que o traz paz.

Uma viagem deve ser planejada. Reuniões de trabalho para mudanças ou cortes de equipe podem acontecer.

No amor você continuará com boa sorte. Novos amores podem chegar e você terá uma semana mais romântica. Você pensa em começar um negócio e o momento é positivo. Seus números da sorte são 07, 14 e 23.

Gêmeos

Você estará exposto a pressões na vida pessoal e no trabalho, então tente resolver tudo em seu momento e não se encha de angústia ou desespero.

Você recebe um presente de alguém muito especial. Uma nova posição pode ser ofertada no trabalho e será muito positiva.

Você se sente muito mal quando não consegue fazer algo ou simplesmente as coisas não saem como o planejado, mas é preciso entender que tudo tem um jeito na vida. Seu melhor dia será cinco de junho, quando a sorte vai sorrir de todas as maneiras.

Não brigue mais com seu parceiro, ele pode amá-lo e só precisa de um pouco de espaço. Você terá sorte com os números 19, 23 e 88 e sua maior compatibilidade será com os signos de Peixes e Áries.

Câncer

Você se cercará de energias positivas e iniciará o negócio que tem em mente. Finalmente, você será mais reconhecido no trabalho. Cuidado com acidentes de carro ou nas ruas.

Esta semana você terá sorte em questões trabalhistas que podem trazer recompensas econômicas.

No amor você ficará um pouco confuso por não saber com quem ficar. A indecisão entre um novo amor ou alguém do passado só será solucionada quando você se ouvir e deixar seu coração

Seus melhores dias durante esta semana serão as terças e quintas-feiras. Seus números da sorte são 09, 16 e 33. Tente não ser tão misterioso e não guarde rancor. Sua maior compatibilidade será com os signos de Sagitário e Aquário.

Leão

Grandes oportunidades chegam para o seu signo e você pode encontrar o amor. Sua compatibilidade será com Sagitário, Peixes ou Áries e eles vão falar sobre ter um relacionamento.

Hoje, as energias podem ficar um pouco densas e é preciso ter cuidado com furtos ou perdas. Seu melhor dia será na quarta-feira, com os números 23, 40 e 99.

Em questões de saúde, tenha cuidado com os excessos – especialmente o álcool – e a insônia. Se precisar, tente buscar auxilio para melhorar seus hábitos.

Cuidado com um amor fugaz que pode causar problema para os comprometidos. Fique o mais longe possível de fofocas. O objetivo é não prometer o que você não pode dar.

Virgem

Semana de mudanças muito fortes em sua vida. Depois de 6 de junho, a abundância e a sorte em questões trabalhistas chegarão até você. Uma fase negativa nunca será eterna e uma onda de acontecimentos positivos pode chegar quando você menos espera.

Pense no futuro. Você tem um anjo muito especial que o ajuda sempre que você está em perigo, apenas o convide e ele virá até você.

Você deve fechar seu coração para uma pessoa com o signo de Fogo. Os solteiros podem conhecer alguém do signo de Água que será muito compatível.

Você deve acreditar que é forte e para não desanimar facilmente. É uma boa hora para investir na autoestima ou mudar de visual. Seus números da sorte serão 16, 23 e 99.

Libra

Você carregará problemas que não são seus. É melhor ficar à margem de conflitos familiares e apenas ajudar quando solicitado.

Uma proposta para abrir um negócio ou trabalhar em outra empresa pode chegar. Seu melhor dia seria cinco de junho. Energias positivas o cercarão. Cuide de dores de cabeça ou estresse, tentando se acalmar e dormir mais; lembre-se de que você controla sua mente.

Você pensa em deixar um amor que já não parece corresponder, mas tem medo de ficar sozinho; considere que algo melhor sempre virá.

Seus números da sorte são 02, 11 e 78. Um novo amor do signo de Gêmeos ou Áries chegará até você. Tente estudar algo que sempre o interessou. Semana para se reinventar, especialmente em relação à saúde, alimentação e exercícios.

Escorpião

Você estará muito interessado em ser alguém melhor na vida e alcançar o sucesso que tanto deseja. Sua sorte será maior em sete de junho e um sonho pode ser realizado.

Meça suas palavras quando ficar com raiva porque você fala sem pensar. Evite discutir nos próximos dias e sua energia positiva aumentará.

Cuidado com alimentação e procure evitar problemas de estômago. Preste atenção ao seu coração ou pressão alta; para isso, tente se desfazer de hábitos que contribuem para esses problemas, como os excessos e fumo.

Você começa a estudar algo que irá ajudá-lo no futuro. Resolva pendencias legais o quanto antes. Você ganha dinheiro extra e deve investir no lar. Seus números da sorte são 05, 28 e 33.

Sagitário

Suas energias podem ficar um pouco perturbadas e acabar afetado economicamente. Não faça dividas e gaste apenas com o que é necessário.

Serão dias muito pesados ​​no trabalho e problemas podem surgir. Por isso, você precisa estar calmo e não dedicar tanta energia a problemas pessoais. Se você tiver raiva ou desavença com um colega de trabalho, não o torne tão maior do que deveria.

No amor você continuará em busca da pessoa ideal. O sagitariano comprometido ficará estável, mas deve tentar não ter problemas por ciúmes. Seu lema agora é crescer e viver plenamente. Seus números da sorte são 09, 22 e 71.

Capricórnio

Semana de boa energia em torno de você! Seu signo será favorecido com boa sorte em tudo relacionado a questões de assinaturas de contratos ou a chegada de mais dinheiro no trabalho; analise bem todas as opções que você tiver e escolha a melhor.

Você começa o mês de junho da melhor maneira, mas evite se gabar do que você ainda não tem. No meio do mês um convite para viajar pode chegar.

Sua família receberá a notícia de uma gravidez e ficará muito feliz. Tenha cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro para não cair em brigas sem razão.

Este seis de junho sua sorte será relacionada a todas as relações públicas ou novos negócios. Seus números da sorte são 03, 18 e 22. Hoje, o planeta Júpiter também traz a energia positiva para a realização de negócio.

Aquário

Você finalmente entende que tudo o que acontece na sua vida é uma maneira de aprender e amadurecer. Não se estresse muito e deixe o destino fazer o seu trabalho.

Um novo emprego pode ser proposto a você, mas tente não falar muito sobre isso para que se concretize.

O verdadeiro amor está chegando e pode ser do signo de Gêmeos ou Escorpião. Um convite de casamento chegará.

Você não é mais uma criança para sonhar tanto! Lembre-se de que deve fazer algo pelo seu futuro, pois são tempos para crescer economicamente.

Seus números da sorte serão 13, 15 e 27. Você se envolve em um projeto importante e isso o ajudará a ter mais reconhecimento. Maior cuidado e atenção com dores nos rins ou estômago.

Peixes

Você terá boa energia para resolver tudo relacionado ao seu trabalho e estará cercado de sorte a partir de hoje. Tente se proteger das más energias das pessoas ao seu redor. Lembre-se que você tem uma luz muito forte e que faz com que algumas pessoas o invejem.

Tente evitar a tensão e o nervosismo. Se no amor já não sente mais emoções por seu parceiro e não quer continuar, é melhor falar de maneira clara e deixar tudo fluir.

Seu melhor dia será sete de junho e você poderá fazer as mudanças necessárias para melhorar suas finanças ou procurar um novo emprego. Tente estar em paz com seus antigos parceiros ou amigos para deixar de carregar energias negativas. Seus números da sorte são 09, 14 e 26.