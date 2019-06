Os signos que são os ex-namorados mais insuportáveis do zodíaco

Enquanto algumas pessoas terminam seus relacionamentos da melhor maneira possível, outras não possuem tanta facilidade em entender o término e podem se transformar facilmente em um ex tóxico.

Confira os signos os ex-namorados mais insuportáveis do zodíaco:

Gêmeos

O geminiano é o ex que vive renascendo das cinzas e pode ser insistente – algo que atrapalha você a seguir em frente. Isso acontece porque este signo não costuma saber muito bem o que quer e acaba sempre voltando atrás.

Câncer

O ex de câncer é do tipo que vai despejar palavras duras e confrontá-lo nos momentos mais inesperados. Não se surpreenda se você receber uma mensagem nada sutil e cheia de ressentimento mesmo anos após o término.

Virgem

É bem possível que o virginiano desapareça da sua vida, mas certamente você irá descobrir que ele falou poucas e boas para pessoas que vocês conhecem ou jogou várias indiretas na Internet.

Sagitário

O sagitáriano também costuma voltar atrás do ex e por mais que pareça arrependido, sua missão é apenas “se divertir” de maneira casual, o que pode deixar as coisas ainda mais confusas. Este signo machuca especialmente aquela pessoas que terminaram o relacionamento, mas ainda possuem sentimentos por eles.