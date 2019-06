Fique atento! Novo golpe no WhatsApp usa a Copa América e promete camisa de marca famosa grátis

Um novo golpe no aplicativo de mensagens WhatsApp usa a Copa América e promete camisa de uma marca famosa grátis.

Neste caso, a campanha utiliza o nome da gigante Nike e do importante Campeonato Esportivo, que começa em 14 de junho deste ano, para divulgar uma promoção falsa, como revelado pela Kaspersky Lab.

Reproduçãoe/Kaspersky

Os usuários recebem uma mensagem no app de mensagens instantâneas dizendo que, para comemorar os 22 anos da patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol, a empresa está dando camisetas oficiais por um tempo limitado.

Ao clicar, os usuários são direcionados para uma página fraudulenta com uma pesquisa que precisa ser respondida para poder ganhar a suposta camiseta.

Após isso, aparece uma segunda página com uma mensagem para o usuário, pedindo que ligue para um número supostamente gratuito e solicite o prêmio, como revelado pelo site.

Dicas e recomendações

Além das informações pessoais das vítimas, os criminosos geram prejuízo com uma ligação internacional. De acordo com o portal especializado, para evitar ser vítima, é recomendado as dicas:

Suspeite sempre de links recebidos por e-mails, SMSs, mensagens instantâneas ou postagens em mídias sociais, principalmente quando o endereço parece suspeito ou estranho.

Sempre verifique o endereço do site para onde foi redirecionado, endereço do link e o e-mail do remetente para garantir que são genuínos antes de clicar neles, além de verificar se o nome do link na mensagem não aponta para outro hyperlink.

Verifique se a promoção recebida é verdadeira acessando o site oficial da empresa ou suas redes sociais.

Se não tiver certeza de que o site da empresa é real e seguro, não insira informações pessoais no link.

A empresa também orienta os usuários: Use soluções de segurança confiáveis para ter uma proteção para quaisquer tipos de ameaças.

Com informações da Kaspersky LAB

