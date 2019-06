Dieta: confira 8 lanchinhos saudáveis para quem tem fome entre as refeições e quer emagrecer

Entrar em uma dieta não é apenas cortar comidas gordurosas e comer menos, é também saber que precisamos levar em consideração a qualidade dos alimentos que comemos.

Quando iniciamos um regime, uma das maiores dificuldades é controlar a fome entre as refeições e não sucumbir à tentação de beliscar alimentos hipercalóricos nestes momentos.

Lanches processados como salgadinhos e comidas prontas que podem ser encontrados em qualquer vendinha são bastante práticos. No entanto, quem procura perder peso precisa ter encontra outro tipo de lanche. A grande quantidade de sal, gordura trans e carboidratos nesses alimentos são um perigo para a dieta e a saúde como um todo.

A boa notícia é que você souber o que comer nos intervalos você estará acelerando seu metabolismo. Saber controlar a ansiedade nessas horas é fundamental para alcançar seus objetivos. Outra atitude importante é consultar um nutricionista para que ele auxilie elaborando um plano alimentar que te faça chegar mais perto da sua meta.

Reprodução/ Google

Salada de fruta

São cheias de nutrientes e minerais. Além de serem ótimos lanches também podem ser a sobremesa ideal. O melhor é que ela não enjoa. Não existe uma receita específica, você pode monta-la com diferentes frutas da época e sempre que enjoar, pode trocar a composição.

Tomate com muçarela

A quantidade de calorias dos dois ingrediente é bem baixa. Por isso, muitos nutricionistas recomendam o consumo. Os tomates são ricos em vitamina C e potássio; enquanto o queijo fornece proteínas, cálcio e vitamina B12.

Chá verde

Reprodução/ Pixabay

Esta erva regula os níveis de glicose no sangue. Além disso, ele ajuda a ter melhor memoria e agilidade de pensamento, talvez pelos efeitos estimulantes da cafeína. Toma-lo uma vez por dia ajuda a controlar o apetite e a temperatura corporal.

Chocolate negro

Lembre-se que estamos falando do chocolate 70% de cacau. Ele contém menos leite e açúcar na mistura. Revise bem o rótulo antes de fazer sua escolha. Estudos relatam que ele ajuda a controlar o colesterol e tem propriedades antidepressivas.

Pipoca

É um lanche com baixa calorias caso você controle a quantidade de óleo e de sal. Não compre os pacotinhos para microondas, pois estas possuem muita gordura trans e sódio. Algumas pessoas estouram a pipoca sem óleo nenhum, pode ser uma boa alternativa para quem está de dieta.

Iogurte com furtos vermelhos

É uma combinação perfeita. O iogurte facilita a digestão e aporta cálcio e proteínas. Os frutos aportam centenas de antioxidantes. Cuidado com os iogurtes porque alguns estão cheios de açúcares para mitigar o azedinho da preparação.

Nozes

Reprodução/ Pixabay

É o fast food saudável. Fáceis de comer e quase não requerem preparo. São cheios de nutrientes, ômega-3, antioxidantes e gorduras boas. Cuidado com a quantidade, estamos falando de alimentos com muito teor de gordura, e as moléculas de gorduras são bem calóricas.

Pão integral com abacate

Uma fatia de pão integral, preferivelmente tostado, como pedaços de abacate é sempre uma boa ideia. Os carboidratos bons do pão integral e do abate aportam uma boa quantidade de fibras, além do fato de o abacate conte gorduras boas, a fruta ainda ajuda a mitigar a saciedade.

FONTE: NUEVA MUJER