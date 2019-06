4 passos simples para fazer a dieta cetogênica ser um sucesso

Se você atingiu um estágio da dieta cetogênica na qual você sente que os benefícios não são mais tão visíveis, talvez seu plano precise de alguns ajustes.

De acordo com o sítio estrangeiro Draxe.com, seguir estes quatro passos pode ser o que falta para manter os ganhos.

Diminua o consumo de carboidratos

Corte os carboidratos para cerca de 30 a 50 gramas pode dia. Selecione alimentos nutritivos e ricos em fibras e vegetais não amidosos como abobrinha, berinjela, folhas, tomate e cenoura.

Adicione gorduras saudáveis à dieta

Óleo de coco, manteiga ghee, abacate e azeite de oliva são ótimas fontes para atingir os 75% de calorias que esta fonte deve fornecer.

Inclua quantidades moderadas de proteína

15 a 20% do que se come no dia deve vir de fontes de alta qualidade de proteína. Dessa forma você assegura alimentos saudáveis e que pode atingir o estado de cetose.

Siga um estilo de vida saudável

Juntamente com as mudanças na dieta, você também deve mudar poucas coisas na rotina. Minimize os níveis de estresse, implante horários de sono e atividades físicas regulares.