Virada Feminina na Fiesp: Veja as ações de cidadania e os destaques do evento

Profissionais, empreendedoras, mulheres. Nos últimos anos, elas romperam barreiras, reivindicaram sua presença em todas as áreas da sociedade e já dá para afirmar que é só o começo de um futuro com igualdade de gênero.

Neste domingo (2), a partir das 9h, ocorre a terceira edição da Virada Feminina na Fiesp – Voz e ação. Oficinas, palestras e debates com grandes personalidades femininas buscarão incentivar e fortalecer o protagonismo das mulheres nas áreas da saúde, esporte, política, empreendedorismo, sustentabilidade, cultura, entre outras.

Entre as ações da Virada Feminina estão os serviços de doação e coleta de cabelo; exames oftalmológicos; vacinação de HPV; medição de peso, altura e pressão e muito mais!

Além disso, no Palco Fiesp, às 15h, haverá uma aula prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres, com a especialista em segurança feminina Erica Paes.

Alguns destaques do evento

Enfrentamento à violência:

Painel: Histórias de Superação, das 11h30 às 13h00

Soraya Santos: Deputada Federal

Deputada Federal Luiza Brunet: Embaixadora no Combate à Violência contra a Mulher em vários Projetos

Embaixadora no Combate à Violência contra a Mulher em vários Projetos Renata Banhara: Apresentadora e Apresentadora e Ativista em Causas Femininas

Apresentadora e Apresentadora e Ativista em Causas Femininas Jessica Aronis: Modelo e Embaixadora do Projeto “Mãos Empenhadas”

Painel: Eles por Elas, das 13h00 às 14h30

Mário Rubens Assumpção Filho: Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Regional de Itaquera (TJSP)

Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Regional de Itaquera (TJSP) João Vinícius Manssur: Advogado e Diretor Jurídico

Advogado e Diretor Jurídico João Francisco Carvalho Pinto Santos: Presidente do Programa Bem Querer Mulher

Presidente do Programa Bem Querer Mulher Henrique Fogaça: Empresário e Apresentador do Programa Master Chef

Empresário e Apresentador do Programa Master Chef Thiago Garcia Ivassaki: Delegado de Polícia e Professor

Educação, política e cidadania

Painel: Dialogo sobre política pública na educação, das 13h30 às 15h30

Paulo Mathias: Secretário Executivo da Secretaria De Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

Mariana Kotscho: Apresentadora da TV Cultura

Gisele Tonchis: Prefeita do Município de Lourdes/SP

Fabio Martins: Professor de Música, Licenciatura Plena em música

Drª. Albertina Duarte Takiuti

Saúde

Painel 2: “Hoje, mais do que nunca”

13h às 15h

Climatério – “Conhecendo o Climatério”

Prof. Dra. Isabel Cristina Esposito Sorpreso: Médica, Ginecologista, Professora da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina de São Paulo

A importância do Papanicolau

Dra. Maria de Fatima Duarte: Médica Ginecologista e Obstetra pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

Medica Homeopata com pós-graduação pela Associação Paulista de Homeopatia, Sexóloga

Porque fazer Rodas de Conversa

Prof. Dr. Chafi Abduch: Médico, Integrante do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo

O que fazer para a prevenção da gravidez na adolescência

Profª. Drª. Albertina Duarte Takiuti: Médica, Ginecologista e Obstetra. Coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, Coordenadora Estadual de Políticas para Mulher

Virada Feminina

Quando? Domingo, 2 de junho, das 9h às 18h

Onde? Prédio da Fiesp – Avenida Paulista, 1.313