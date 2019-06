Versão beta do WhatsApp revela novos recursos que serão liberados na plataforma

A última versão beta do WhatsApp para o sistema operacional iOS revelou novos recursos que serão liberados na plataforma de mensagens.

De acordo com o portal especializado Wabetainfo, serão pelo menos trés novidades. Também são realizadas algumas melhorias no app. Confira:

📝 WhatsApp beta for iOS 2.19.60.26: what's new?https://t.co/hAd4RNkVRg

Improvements for album, audio converter (exporter), 'Save Profile Picture' option removed (😅) and other improvements!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 30, 2019