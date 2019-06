Os signos mais briguentos do zodíaco

Devido a sua intensidade e vontade constante de “agitar” as coisas, alguns signos do zodíaco exageram quando o assunto é briga. Mas que uma característica da sua personalidade, eles tem o hábito de usar essa tática quando consideram que tudo está muito tranquilo e caindo na monotonia.

Confira se você está na lista:

Áries: discussões que começam sem motivo

Enquanto alguns são capazes de ignorar as situações negativas da vida e seguir em frente, um ariano simplesmente não consegue resistir a uma briga.

Não importa muito o motivo, eles só precisam descontar a sua raiva. Quase sempre ganham as discussões pelo cansaço e manipulação.

Gêmeos: gosta de ver o confronto

Um geminiano não inicia a briga, mas gosta de ver o circo pegar fogo. Eles podem ser bons de fofoca e para espalhar rumores. Sua dualidade faz com que muitas vezes saiam ilesos de situações das quais são culpados.

Câncer: suas oscilações de humor confundem

É dramático, intenso e pode ser muito manipulador. Como seu humor oscila, ele pode perder o controle facilmente e fazer uma tempestade em um copo d'água.

O canceriano quase sempre se arrepende das atitudes precipitadas que toma e das brigas sem sentindo que acaba se envolvendo.

Leão: transformam a vida em uma novela

O leonino transformará até mesmo o menor conflito em uma novela mexicana. Suas discussões são acaloradas e eles são capazes de argumentar sem descanso.

Quando você acaba se desentendendo com um leonino, é bom se preparar para uma briga com clima de competição. Ele fará de tudo para terminar com a razão.