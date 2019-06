O que é mais importante para cada signo em um relacionamento amoroso

Cada elemento entrega aos signos algumas características marcantes, que os acompanham sempre – podendo ficar menos ou mais evidentes com o passar do tempo.

Confira aquilo que seu signo considera mais importante em um relacionamento, de acordo com o seu elemento do zodíaco:

Ar: Aquário, Gêmeos e Libra.

Esses signos são os mestres da comunicação. Eles acham que um bom relacionamento deve sempre resolver seus problemas com muita conversa e honestidade.

Se você é ou se relaciona com um aquariano, sabe que ele não se abre facilmente. Mesmo assim, ele também acredita que a chama de um relacionamento só permanece viva quando existe confiança e as pessoas falam sobre as dificuldades.

Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Como são impulsivos, mas também muito apaixonados, estes signos procuram parceiros compreensivos e amorosos.

Eles se apaixonam de verdade por pessoas fortes, mas com sensibilidade, para que elas possam olhar além dos seus momentos de explosão e compreender quem eles realmente são e aquilo que sentem.

Água: Peixes, Câncer e Escorpião

Esses signos possuem um conceito único de emoção e se conectam com seus parceiros em outro nível. Por isso, eles consideram que o laço de intimidade e amor que o casal constrói é o mais importante.

Os signos de água também são apaixonados pela verdade e se sentem seguros quando sabem que podem dividir a sua vida com o outro sem receios.

Terra: Capricórnio, Touro e Virgem

Esses signos acham que a parceria é uma das coisas mais importantes em um relacionamento. Ambos gostam de sentir que são apoiados e que a outra pessoa está ao seu lado para o que der e vier.

Os signos de Terra possuem a luta e a busca de estabilidade na sua personalidade, portanto, sempre tentarão manter relacionamentos duradouros.