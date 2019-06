Garena Free Fire: Saiba como ter diamantes extras no game battle royale

O título Garena Free Fire conta com uma nova ação promocional ativa. Com ela, é possível receber diamantes extras no popular game.

A informação foi compartilhada nesta semana pela empresa. Em postagem no Facebook, também foi divulgado um tutorial com as etapas.

“Temos uma promoção especial para vocês! Ao fazer uma recarga usando opção LOTÉRICA (convênio) você irá ganhar 110% de bônus em sua primeira recarga”.

“Caso você tenha dúvida acesse nosso pequeno tutorial: http://bit.ly/reloterica. Em menos de 1 hora você terá seus diamantes na sua conta”, explicou. Confira:

