Visão especial: Astronauta da NASA registra fotos da Lua desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente fotos impressionantes da Lua desde o espaço.

As imagens foram tiradas pela americana Christina H Koch, atualmente em missão na Estação Espacial Internacional (EEI).

Segundo ela, camadas mais densas da atmosfera direcionam a luz, fazendo que o satélite natural do nosso planeta pareça visualmente mais plano.

Esse efeito é causado à medida que a luz refletida por ela viaja por meio da atmosfera mais densa da Terra. Confira a sequência compartilhada:

Moon set from last weekend showing how the atmosphere acts like a lens! Denser layers bend the light more, making the moon appear flatter as light reflected off of it travels through the denser atmosphere of Earth. pic.twitter.com/KXACYIuXo2

— Christina H Koch (@Astro_Christina) May 24, 2019