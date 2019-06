PlayStation 4: Confira os novos jogos que chegarão no próximo mês

O PlayStation 4 (PS4) receberá novos jogos no mês de junho. São pelo menos 15 títulos para os jogadores. Confira a lista com os novos games:

Effie: Effie é um jogo de ação e aventura em 3D que combina elementos clássicos do gênero com exploração e um mundo enorme.

Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa: "Bem vindos à Fujisawa Academy, onde nada é o que parece e todos os alunos escondem segredos. Após um pacto com uma raposa demônio deixar você ver a verdade, infiltre-se na Fujisawa Academy e descubra a verdade sinistra escondida pela normalidade falsa".

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II: O segundo título das érie definitiva de JRPGs Trails of Cold Steel chega para PlayStation 4 pela primeira vez.

Legend of the Tetrarchs: Um RPG de fantasia com batalhas em turnos e bela arte estilo pixelada. "A espada sagrada que selou um terrível poder foi encontrada novamente, e a escuridão ameaça dominar o mundo, transformando as pessoas em monstros".

MotoGP 19: "O game oficial do campeonato de motocicletas mais popular do mundo está de volta, com um novo capítulo cheio de surpresas".

Reprodução

Neon Junction: "Neon Junction é um jogo de plataformas e puzzles em primeira pessoa, com uma atmosfera de synthwave dos anos 80. Capture e mova cubos condutores, feche circuitos elétricos e interaja com objetos à sua volta. Alcance o teleportador para seguir até a próxima fase".

PixARK: "Bem vindos a PixARK, um mundo vasto ew selvagem, cheio de dinossauros, criaturas mágicas e aventuras sem fim! Sobreviva a esta terra misteriosa, dome criaturas ferozes e fofas, e crie ferramentas incríveis, mágicas e tecnológicas em sua base feita de cubo".

Refunct: "Refunct é um jogo de plataformas em primeira pessoa pacífico, sobre restaurar um mundo vibrante, com uma trilha sonora emocional e um mundo aberto sem morte. Relaxe e jogue do seu jeito sem pressão".

The Savior’s Gang: "Um autoproclamado salvador deve viajar por vários locais antigos enquanto guia seus seguidores até a terra prometida. Os vários perigos que os locais apresentam tornarão difícil a sobrevivência de todos".

Stunt Kite Party: "Stunt Kite Party é um game para jogar sozinho ou com a família, com uma emocionante história e vários modos. Seja um jovem e talentoso criador de pipas viajando pelo mundo. Será que conseguirá convencer o prefeito a legalizar as pipas novamente?".

Super Blood Hockey: "Os esportes estilo arcade recebem uma dose de adrenalina em Super Blood Hockey, uma violenta homenagem aos jogos clássicos de hóquei no gelo de 8 e 16 bits. Customize seu time e entre no gelo, usando velocidade e habilidade para dominar com brutalidade".

Super Skelemania: "Mergulhe em Super Skelemania, um metroidvania curto sobre um esqueleto acrobático. Salte sobre espinhos, role seu crânio como uma bola de boliche, ou dê cabeçadas em aranhas como qualquer esqueleto faz".

Warhammer: Chaosbane – "Em um mundo destruído pela guerra e dominado pela magia, você é a última esperança do Empire of Man contra as hordas do Chaos. Jogue solo ou em até 4 jogadores no modo co-op online ou local, escolha seu herói e prepare-se para batalhas épicas utilizando alguns dos artefatos mais poderosos do Old World".

Word Wheel by Powgi: "O jogo clássico de roda de palavras! Encontra quantas palavras puder com as letras mostradas, sempre usando a letra do meio! Há 100 puzzles para resolver e 100 piadas para descobrir". Estará disponível para PlayStation 4 no próximo mês.

