O signo que pode viver altos e baixos no amor em junho

Um dos signos mais emotivos e temperamentais do zodíaco poderá lidar com altos e baixos no relacionamento durante o mês de junho.

Quer saber de quem estamos falando?

Se você apostou no canceriano, acertou!

Apesar das novas oportunidades na carreira ou trabalho, a primeira e a segunda semana deste mês podem começar a tirar o sossego do signo de Câncer quando o assunto é amor.

Problemas entre o casal podem começar a aflorar e evoluir até se transformarem em discussões, incompreensão e situações delicadas. Competições de ego e a falta de empatia devem ser evitadas ao máximo para não agravar as tensões.

Os solteiros podem encontrar novos interesses amorosos, mas devem ir com calma especialmente se ainda se sentem interessados por alguém do passado.

Lembre-se que este é um momento delicado e de ruptura, mas que também pede que algumas coisas sejam deixadas para trás, sejam elas ressentimentos, ilusões e até mesmo aquela pessoa que, apesar da sua insistência, já demonstrou que não pode ficar com você.

Durante esta fase, é importante não ficar pessimista e focar nos próximos passos que devem ser dados. Não anule a si mesmo e os seus sentimentos!

Peça aconselhamento para poder resolver tudo com mais clareza e considere tudo o que pode ajudá-lo a se sentir bem emocionalmente, fisicamente e espiritualmente.