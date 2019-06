Novo recurso do WhatsApp está disponível na última versão beta para Android

Um novo recurso do WhatsApp será ativado muito em breve para os usuários da plataforma de mensagens instantâneas.

A nova função foi ativada oficialmente na última versão beta (2.19.152 – para testes) do app para o sistema operacional Android.

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, será possível visualizar stickers (adesivo) na barra de notificações. Isso não é possível no momento.

Atualmente já é possível ver fotos em notificações, o que deve ser semelhante no novo formato. Após o período de avaliação, a novidade deve ser liberada para todos os usuários.

WhatsApp beta for Android 2.19.152: the sticker notification preview is officially enabled!

Check out the quoted article for information. https://t.co/MDnDe4FX4E

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 23, 2019