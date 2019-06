Os signos do zodíaco que sempre estão namorando

Alguns signos do zodíaco preferem viver a dois e por isso quase sempre estão comprometidos com alguém. Confira se você está na lista:

Libra

O libriano possui facilidade para se conectar com novas pessoas e odeia ficar sozinho. Eles são grandes parceiros e preferem sempre ter alguém para dividir as alegrias e os momentos difíceis. O único problema é que muitas pessoas desse signo podem se precipitar, assumindo algo sério antes de conhecer alguém realmente e mantendo diversos relacionamentos sem futuro.

Virgem

Este signo prefere estar em um relacionamento onde existe confiança e comprometimento, do que dedicar energia a muitas pessoas ao mesmo tempo. Eles não entregam seu coração para qualquer pessoa, mas podem acabar construindo fortes laços em pouco tempo e se doando mais para o relacionamento que o outro.

Touro

O taurino não se apaixona de uma hora para a outra e gosta do conforto de estar em um relacionamento estável. Ele valoriza bastante o cuidado, a intimidade e confiança com seu parceiro, mas pode ter muita dificuldade de desapegar quando as coisas não vão bem e isso acaba prolongando relacionamentos tóxicos.

Capricórnio

O capricorniano é cauteloso para entregar seu coração, mas apesar de dificilmente entrar em um relacionamento por impulso, prefere viver a dois. Este signo planeja e pensa bastante no futuro, por isso ele tenta escolher um companheiro que o acompanhe e se sente muito frustrado quando seus planos não saem como o esperado.