Confira dicas para estudar para o Enem, seis meses antes da prova

Sem desespero: faltam seis meses para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), mas ainda dá para chegar preparado para o maior vestibular do Brasil. As provas acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, tempo o suficiente para relembrar os principais conteúdos que caem na prova.

Vale lembrar que a prova é dividida em duas etapas. No primeiro dia, os estudantes respondem 90 questões de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. Já no segundo, são 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Para chegar afiado, o economista Paulo Henrique Menezes, da escola de apoio Meu Dever de Casa, elenca atualidades e planejamento de estudos como as principais dicas para quem está começando a se preparar agora.

Se atualize sobre as principais notícias

A redação cobra dos estudantes atualização em relação às notícias do Brasil e do mundo. Além disso, é preciso demonstrar, escrevendo, um ponto de vista próprio e coerente.

"A ideia é fazer com o que o vestibulando pense, reflita e proponha uma solução. E não basta apenas ler, é fundamental que o estudante comece a fazer, semanalmente, um pequeno resumo das principais matérias da semana de modo que a memória se consolide e vire conhecimento", explica Menezes.

Ou seja: prestar atenção no que os jornais estão noticiando é fundamental para o sucesso na prova. E é bom ter em mente também que até mesmo as questões das outras disciplinas também costumam estar relacionadas aos assuntos atuais.

Monte um planejamento de estudos

Ter ideia do quanto estudar para cada matéria pode ser um grande diferencial no resultado final. "Uma opção é dividir as matérias por peso e por dia. Quantas matérias precisam ser estudadas? Quanto cada uma tem de conteúdo? Com isso montar um planejamento visando estudar tudo que é efetivamente necessário", diz o economista.

Uma dica é pesquisar o que costuma ser cobrado em cada área do conhecimento em sites especializados. "Lembrando que redação é fundamental para qualquer área", reforça Menezes.

Ambiente e foco

"Estudar em casa é muito complicado", aponta. E não dá para discordar: celular, computador, barulhos… São tantas distrações que, sem um ambiente mais apropriado, é preciso um esforço hercúleo para assimilar algo.

Na escola de Paulo Menezes, eles projetaram o ambiente para facilitar a vida de quem tem que estudar muita coisa em pouco tempo. "A proposta é oferecer um ambiente ideal para o estudo. Os detalhes influenciam no processo de otimização da aprendizagem do estudante", afirma.

Estude as provas anteriores

É a sua primeira vez no Enem? Ver as provas de edições anteriores pode ajudar, já que esse é um jeito de entender como o exame funciona. Além disso, é uma forma de ver, mais ou menos, quanto tempo você gastaria respondendo a prova. "A maioria das escolas já fazem simulados com esse objetivo, mas o estudante puder fazer em casa também, melhor", estimula.

Cuide da saúde

Já se alimentou hoje? Descansou bem? Ter momentos para si – inclusive tempo para descansar e relaxar – é fundamental. Sim, é isso mesmo: assistir àquela série que você tanto gosta, sair com os amigos e praticar atividades físicas também são boas formas de se preparar para o tão temido Enem.