Evento com piscina de bolinhas para pets é atração do fim de semana em SP

Se o seu fim de semana será agitado com o Festival de Cervejas Artesanais (leia mais na matéria), que tal uma programação que seu pet também vai curtir? Nos dias 1º e 2 de junho, o Mooca Plaza Shopping irá celebrar o primeiro ano do Pet Park com uma grande festa que promete fazer a alegria da bicharada.

O evento é gratuito e terá várias piscinas de bolinhas e está liberado entrar no brinquedo com eles! Além disso, um espaço instagramável vai permitir dar aquela atualizada no feed da rede social com belas fotos! Cenários incríveis e adereços estarão disponíveis para deixar os bichinhos com visual fashion.

Pet Park é um espaço de lazer e integração ao ar livre com mais de 2 mil m² de área verde / Divulgação

Serviço

Festa com piscina de bolinhas no Pet Park

Quando? Dias 1 e 2 de junho, das 12h às 16h

Onde? Pet Park do Mooca Plaza Shopping (R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Mooca)

