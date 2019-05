Entenda a nova regra para viagens aéreas de menores de 16 anos desacompanhados

Já está em vigor no Brasil uma nova regra para viagens aéreas de menores de 16 anos desacompanhados. A medida vale para voos nacionais.

De acordo com a nova Lei 13.812, publicada em março de 2019, o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.”

REUTERS/Regis Duvignau

Desta forma, agora é necessária a apresentação de autorização judicial para viagens domésticas de menores desacompanhados que tenham até 15 anos.

De acordo com comunicado da companhia Latam, a partir dos 16 anos de idade, não é necessário apresentar autorização de viagem. As demais regras permanecem inalteradas.

Com informações da Latam

