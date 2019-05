Os signos do zodíaco que voltam a se abrir para o amor

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco começam a vivenciar um momento importante para a vida amorosa, voltando a priorizar sentimentos e abrir novamente o coração.

Confira quais são:

Touro

Com Vênus em seu signo você se sente pronto para levar sentimentos mais a sério e repensar as atitudes que tomará na sua vida amorosa.

Relacionamentos que estão começando podem dar novos passos, mas o principal aspecto desta energia é que ela o estimulará a se priorizar e abrir seu coração de uma nova forma.

Ainda assim, é preciso ter cuidado com esta atmosfera mais sensual e romântica, evitando agir impulsivamente ou ir rápido demais em novos relacionamentos.

Virgem

Você começa a sentir uma melhora no humor e confiança para se abrir com as pessoas que já conhece ou pretende conhecer. A sensação de ter a vida amorosa “decolando” novamente pode trazer harmonia para os próximos dias.

É uma boa hora para levar relacionamentos mais a sério e refletir sobre a vida junto a alguém; decisões podem ser finalmente tomadas. Este fim de semana é o momento ideal para ter conversas importantes em relação ao futuro do casal.

Capricórnio

Nos últimos tempos você pode ter construído algumas barreiras, mas este fim de semana seu coração começa a se abrir novamente. Essa energia pode surpreendê-lo, mas aceite-a de forma positiva, usando-a para se divertir e se conectar com as pessoas.

Ao se sentir mais romântico e mais seguro em suas decisões, você atinge seu potencial máximo para novos flertes e também dedica mais tempo ao amor ou parceiros.