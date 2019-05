Os signos que terão importantes reflexões sobre amor e relacionamentos

O fim de semana está aí e alguns signos do zodíaco irão experimentar sentirão energias que devem impulsionar importantes reflexões sobre amor e seus relacionamentos.

Confira quais são:

Escorpião

Apesar de uma energia sedutora e íntima alcançá-lo, você experimentará uma atmosfera de seriedade que pedirá a resolução de assuntos, especialmente aqueles que envolvem o coração.

A necessidade de transformação começa a se fazer presente e conversas importantes devem guiar o futuro da sua vida amorosa. Este é um momento ideal para se manter relaxado e lidar com as decisões de uma maneira muito menos tensa do que você está acostumado.

Peixes

Este fim de semana pode não atrair novos pretendentes aos solteiros, mas certamente fará este signo começar a questionar suas responsabilidades com outras pessoas e relacionamentos. É possível que os outros percebam esta energia e exijam respostas de você como nunca.

É hora de refletir sobre o futuro e se questionar sobre quem você deseja que esteja ao seu lado para realizar aquilo que almeja. Apesar de um pouco densa, essa vibração o ajudará a perceber objetivos em comum e dar novos passos – tanto para o fim quanto para um começo.