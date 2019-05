Horóscopo mensal: As previsões de junho para todos os signos do zodíaco

Junho está prestes a começar e já temos as primeiras previsões para o sexto mês de 2019. Confira:

Áries

Mês de energias encontradas. Você enfrentará situações complicadas com seus colegas de trabalho ou pessoas que convive diariamente, mas será um teste para aprender a ser mais tolerante e não discutir sem motivo.

Você pode receber o dinheiro de uma dívida do passado. Tente tomar continuar com uma rotina mais saudável de exercícios e boa alimentação para liberar toda a energia negativa que o rodeia.

Seus melhores dias serão 02, 04, 07, 08, 14, 19, 22, 25, 28 e 30; neles você terá oportunidades para um novo emprego ou iniciar um negócio.

Se você é solteiro, terá muita sorte com os signos de Gêmeos ou Capricórnio. Aqueles que têm um parceiro falarão sobre formalizar seu relacionamento ou viver juntos.

Você vai saber sobre a doença de um membro da família e deve dar apoio emocional. Tenha seus documentos em ordem e planeje férias com seus amigos.

Touro

Junho será um mês muito forte para o seu signo em questão de novos empregos ou assinatura de contratos. Não procure o amor em alguém que não parece gostar de você como é. Seu magnetismo é consistente para atrair as pessoas boas e você só tem que sair para socializar mais.

Se conecte com o espiritual e peça por mais prosperidade, assim você verá um maior sucesso em alcançar tudo que você deseja durante o mês.

Você decide continuar estudando ou faz um curso. Seus melhores dias são 01, 03, 09, 12, 17, 20, 21, 28 e 30, nesses dias as energias positivas serão muito fortes para crescer economicamente, por isso você deve prestar atenção para todos os sinais e chances presentes.

Você resolve a seu favor uma questão legal que estava pendente. Sua cor é o branco.

Gêmeos

Começa um período de renascimento total para o seu signo e com uma mudança de energias que lhe trará toda a sorte em questões trabalhistas.

Se você já não se sente tão apaixonado por seu parceiro, é melhor dar um tempo e sair e conhecer mais pessoas; você terá muita compatibilidade com os signos de Peixes, Áries ou Escorpião.

Tenha cuidado com nervosismo ou problemas nas costas; tente relaxar e amenizar o estresse com as rotinas de exercícios.

Se afaste de amizades ruins e fofocas para que você não passe por um mau momento. Seus melhores dias serão 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 e 30. Sua cor de sorte é o dourado ou vermelho; tente usá-la mais.

Câncer

Grandes desafios virão durante o mês de junho, mas você será agraciado com abundância e conquistas pessoais. Você tem que tomar cuidado com a inveja e evitar falar muito sobre seus planos; lembre-se que nem todos estão felizes com o seu sucesso.

Embora você enfrente altos e baixos com seu parceiro, continuarão juntos e tentarão resolver seus conflitos. O canceriano solteiro terá alta compatibilidade com Capricórnio, Peixes e Escorpião.

Cuidado com problemas de estômago e tente ir ao médico. Organize ou compre coisas novas para sua casa com a intenção de renovar energia.

Seus melhores dias serão 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 23 e 28. Sua cor é o vermelho. Não tenha medo de mudar para atrair mais abundância e sorte.

Leão

Um mês para a reconciliação e a paz. Tente aproveitar esta corrente de abundância e boas energias. Não insista nesse amor que não lhe pertence, logo alguém de Sagitário ou Aquário chegará e fará com que você esqueça seus maus momentos de solidão.

Você terá muitas festas durante este mês, apenas tente controlar o consumo de álcool; lembre-se de que os vícios são o seu ponto fraco.

Você precisará consertar algo. Evite discutir com os membros da sua família sobre situações sem importância que só desgastam a relação.

Seus melhores dias do mês serão 04, 06, 09, 12, 17, 18, 21, 22, 27 e 30. Sua cor será o amarelo. Confira tudo o que você não usa mais para doá-lo, pois isso o ajudará a renovar as energias e ajudar o próximo.

Virgem

Junho será um mês de grande abundância e conquistas para o seu signo, então pare de ter medo de tomar decisões importantes e jogue todas as suas cartas para alcançar o sucesso que você merece tanto.

Cuidado com os problemas de estresse e tente descansar um pouco mais. Se possível, saía de férias por alguns dias para se encher de novas energias.

No amor, você continuará estável com seu parceiro, basta lembrar de dar espaço e manter a boa comunicação. Um membro da família o procura para pedir ajuda financeira.

Verifique muito bem qualquer documento ou contrato que deve assinar; nestes casos, considere que não é bom ficar sempre tão confiante.

Um ex-amor pode querer voltar, mas você deve deixar essa situação no passado e seguir em frente. Seus melhores dias do mês serão 04, 07, 09, 10, 15, 19, 21, 24 e 28. Suas cores são laranja e vermelho.

Libra

Junho será um mês de aventuras, mas também de tomar decisões importantes em sua vida que logo lhe trarão estabilidade e abundância.

Você precisa ter cuidado com invejas e fofocas, para isso tente não falar mais sobre sua vida privada. Seus melhores dias serão 04, 08, 10, 13, 17, 19, 20, 25 e 29, nos quais as energias positivas fluirão da melhor maneira e você poderá pagar dívidas ou fazer mudanças positivas em sua vida.

Tente usar mais branco, pois esta cor o ajudará a crescer espiritualmente e atrair paz. Cuide de problemas nervosos ou estresse e se necessário se consulte com um médico. Se você tem um parceiro, não seja mais tão ciumento em seu relacionamento; é melhor ter confiança. Os solteiros terão muita compatibilidade com Áries e Sagitário.

Escorpião

As energias espirituais estarão a seu favor e o que você pedir será concedido. Você está muito distraído e se torna muito propenso a acidentes, então tente prestar mais atenção nas ruas.

Tenha cuidado com a fofoca ou a energia ruim; lembre-se de que o seu signo é muito confiante e isso o faz ser vítima de pessoas más.

Você saberá de uma gravidez em sua família. Dois amores chegarão e será necessário analisar qual deles combina com melhor com você. Use roupas coloridas para que a energia do amor flua mais em sua vida.

Seus melhores dias serão 02, 04, 07, 10, 12, 17, 21, 23, 28 e 30. Faça mudanças na organização da sua casa para que as energias fluam melhor. Você decide aprender algo novo.

Sagitário

Você se entregará completamente ao trabalho para realizar seus projetos. Não tema continuar crescendo.

Os casais pensam em formalizar seu relacionamento. Os solteiros terão muita sorte no amor com os signos de Áries e Leão.

Você deve aprender a descansar mais, porque às vezes suas energias ficam baixas durante o dia; tente fazer algo para diminuir o estresse.

Seus melhores dias serão 03, 06, 09, 12, 15, 19, 21, 23, 27 e 30. Você pensa sobre a adoção de um animal de estimação. Planeje umas férias.

Se você quiser fazer uma tatuagem, este é o mês ideal para isso. Você deve cuidar mais da saúde com exercícios e alimentação saudável.

Capricórnio

Um mês de boa sorte está por vir em todos os sentidos. É possível que você decide sair de casa ou ir morar um tempo sozinho para amadurecer. Seu ponto fraco são os ossos e as costas, então tente não se forçar demais com exercícios e se dedicar a bons hábitos.

Seus melhores dias serão 01, 03, 07, 08, 13, 19, 21, 24 e 30. Você terá mudanças muito positivas nesses dias, então tente ficar mais atento.

Seu signo tem um lado muito impulsivo e temperamental, então sempre que você for discutir tente pensar melhor o que vai dizer ou prefira o silêncio.

Você pode receber dinheiro extra por uma comissão ou dívida; guarde e tente não gastar em coisas que você não precisa. Sua cor é o amarelo.

Aquário

Finalmente você decide colocar toda a sua energia em obter todas as mudanças positivas que deseja em sua vida. Lembre-se que muitas vezes você mesmo é o seu maior obstáculo.

Pare de temer o que os outros pensam. Tente relaxar mais no trabalho e ficar menos estressado, pois isso pode causar doenças.

Suas cores este mês são cinza e azul; tente usá-las mais em sua casa. Seus melhores dias serão 03, 04, 08, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 28 e 30, nos quais você realizará melhor qualquer procedimento que precisa.

Retome os exercícios para melhorar sua saúde e humor. Seu signo terá grande compatibilidade com os signos de Áries, Câncer e Libra no amor.

Peixes

Nada o impedirá de alcançar todos os objetivos que você definiu, apenas tente ser discreto e não discuta seus planos. Lembre-se de que seu signo geralmente atrai más vibrações de outras pessoas.

Deixe para trás os velhos ressentimentos em sua família ou amigos e tente retomar o relacionamento. Algumas pessoas sempre serão um pilar em sua vida e não vale a pena perder isso por situações insignificantes.

Suas cores da sorte são azul e branco. Seus melhores dias serão 01, 02, 05, 10, 14, 17, 21, 22, 28, 29 e 30, ideais para resolver qualquer coisa pendente.

Você recebe propostas para uma viagem este mês. Tente aproveitar ao máximo para se renovar com novas energias. Lembre-se de sempre pedir proteção.